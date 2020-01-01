شابان وفَّرا مكانيهما في العزل للحالات الحرجة.. الأقصر بلد الجدعان

03:03 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: محمد عبداللطيف الصغير

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أقدم شابان فى مقتبل العمر بمحافظة الأقصر على التبرع بمكانيهما فى مستشفى عزل مصابى كورونا بالمحافظة لصالح الحالات الحرجة التى تتطلب إيجاد مكان بأسرع وقت، على أن يبدآ فترة العزل ومن ثم العلاج فى المنزل لكون الأعراض التى يعانيان منها خفيفة.

ضرب الشابان «أسامة» و«محمد» مثالاً يحتذى به فى الشجاعة والإيثار وحب البلد، بعد أن انضما إلى مجموعة كبيرة من الأصدقاء ضمن مبادرة «اكسر عجزك»، التى تهدف إلى تقديم كل أوجه الدعم لمستشفيات الحجر الصحى فى المحافظة ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالمجان فى طيبة، دون أن يصيبهما كلل أو ملل.

وقرر الشابان مواصلة مروءتهما عبر الاستفادة من الدورات المكثفة التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالأقصر فى كيفية التعامل مع حالات مصابى «كورونا» والمشتبه فيهم والمخالطين، وبدآ بعدها التطوع فى قضاء احتياجات المعزولين منزلياً بهدف منع انتشار المرض وتقليل نسب العدوى للآخرين.

ونظراً لاحتكاك الشابين لأكثر منذ شهرين بالمخالطين والمصابين طالهما الوباء التاجى وتمكن منهما، وعندما أكدت التحاليل المخبرية إيجابية حالتيهما، رفضا أن يحوَّلا إلى مستشفى العزل، حسبما قررت مديرية الشئون الصحية، وتبرعا بالمكانين للحالات الحرجة من المصابين خاصة كبار السن.

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