أنجب 800 في 60 سنة.. السلحفاة دييجو يعود بعد إنقاذ جنسه من الانقراض

01:30 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
دييجو تم إشراكه في برنامج للتكاثر وأنجب 800 سلحفاة

دييجو تم إشراكه في برنامج للتكاثر وأنجب 800 سلحفاة

كتب: مصطفى الصبري

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عاد دييجو، ذكر السلحفاة الملقب بآلة الجنس، الذي أنقذ سلالته كلها من الانقراض وجعل أعدادهم تقترب من الطبيعي، اليوم الإثنين، إلى موطنه الأصلي في جالاباجوس، وتقاعد أخيرا بعدما أنجب 800 مرة، على مدار عشرات السنين.

وقال وزير البيئة الإكوادوري باولو بروانو: "نحن نغلق فصلاً هامًا"، مضيفًا أن "25 سلحفاة بما في ذلك دييجو، تعود إلى الوطن بعد عقود من التكاثر في الأسر وإنقاذ أنواعها من الانقراض"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"دييجو" واحد من مجموعة من السلاحف التي تم اختيارها في الستينيات للمشاركة في برنامج للتكاثر في جزيرة سانتا كروز، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكاليفورنيا.

في ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى اثنين من الذكور و12 من الإناث من نفس نوع "دييجو"، وهو "Chelonoidis hoodensis"، على قيد الحياة، في جزر "جالاباجوس" في الإكوادور.

وعاش دييجو في حديقة حيوان سان دييجو عندما تم اختياره للمشاركة في برنامج التكاثر، بحسب ما ذكر موقع "lad bible" البريطاني.

الآن، وبعد أكثر من 60 عامًا على بداية برنامج التكاثر، نجح دييجو في إنجاب أكثر من 800 سلحفاة، وقررت وزارة البيئة في الإكوادور إنهاء برنامج التكاثر، وهو ما أكده دعاة الحفاظ على البيئة في حدائق جالاباجوس الوطنية.

على مر السنين، أصبح دييجو، الذي يبلغ عمره الآن أكثر من 100 عام، شيئا مهمًا لمخطط الحفاظ على نوعه، حيث تمت إعادة نحو 40% من أعداد السلاحف إلى الجزيرة بفضله.

وقبل إعادته بالقارب إلى إسبانيولا، اضطر دييجو البالغ من العمر 100 عام والسلاحف الأخرى إلى الخضوع لفترة حجر صحي لتجنب حمل البذور من النباتات غير الأصلية في الجزيرة.

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