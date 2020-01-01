"صلاح وكلوب" انسجام وحب وجوزائيين.. وخبيرة أبراج: علاقة زي البينج بونج

تتسم علاقتهما بالانسجام ويبدو عليهما الحب والتفاهم، فشكلا علاقة مثالية للاعب ومدربه، فحقق محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب في ليفربول، العديد من الإنجازات سويا، وأصبحت علاقتهما قوية، مليئة بالود حسبما يصرح الطرفان في كل لقاء أو مناسبة يمران بها.

ولكن يبدو أن التناغم بين اللاعب ومدربه لم يأتي من فراغ حيث ينتمي الطرفان إلى نفس البرج فهما مواليد برج "الجوزاء" واحتفل صلاح بميلاده أمس، وكلوب بميلاده اليوم.

عيد ميلاد محمد صلاح وكلوب

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في حديثها لـ"الوطن"، عن توافق الجوزاء مع مواليد نفس البرج الذي ينتمون إليه، لافتة إلى أن انتماء كلوب وصلاح لنفس البرج قد يكون ساهم في التفاهم والحب بين الاتنين وأثر على تطور صلاح في الملعب.

وقالت فؤاد، إن مواليد برج الجوزاء بينهم تبادلا فكريا كبيرا جدا، الاثنين عندهم سرعة بديهة "وذكاء ولماحين، بيعرفوا يفهموا بعض بسرعة، بيكلموا بعض على طول"، مضيفة "الأفكار رايحة جاية مابينهم زي البينج بونج كل واحد بيدي للتاني فكرة بيكمل بيها التاني".

وأشارت فؤاد، إلى أن العلاقة بين البرجين قوية تصل إلى الأخوة وليس الصداقة فقط، "الاثنين يجمعهم نفس البرج الفرعوني طموحين قوي ولديهم طاقة جبارة، وبالتالي لما يشتغلوا مع بعض بيبقى عندهم استعداد إنهم يشتغلوا ويطلعوا أحسن ما عندهم".

أما عن وقت خلافهم سويا، قالت عبير، إن هناك ميزة لدى أصحاب برج الجوزاء وهي المرونة، "بيعرفوا يحسبوها صح، وسرعة البديهة عندهم، بتخليهم يعرفوا يتصرفوا صح وينهوا الخلاف دون خسائر، وفق قولها".