يقوي جهاز المناعة.. موعد ظهور التين الشوكي بالأسواق وعلاقته بكورونا

"البطيخ، العنب، الخوخ، المانجا، المشمش، الأناناس، التين الشوكي".. تلك هي أنواع الفواكه الصيفية التي يعشقها الجميع بعضها ظهر بالأسواق فيما هناك عدد منها مازال عشاقها ينتظر ظهورها مثل التين الشوكي.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل حول موعد ظهور "التين الشوكي" بالأسواق، فضلا عن كيفية تناوله وشراؤه من العربات خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا ما نوضحه في السطور التالية.

موعد ظهور التين الشوكي بالأسواق

حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أوضح أن التين الشوكي له ثمار حلوة المذاق غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وهو أحد أنواع الصبار، وتتميز ثماره بقشرة سميكة، وتنتشر زراعته في سيناء والوادي الجديد ومناطق كثيرة من الفيوم والإسماعيلية وفي أغلب الأراضي الزراعية الصحراوية.

وكشف نقيب الفلاحين، خلال حديثه مع "الوطن"، موعد ظهور تلك الثمار بالأسواق، لافتا إلى أنها تنضج فى مصر بدءا من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس.

علاقة التين الشوكي بنقل عدوى كورونا

وأضاف نقيب الفلاحين، أن ثمار التين تؤكل بعد نزع القشرة الخارجية لذا لا يخشى منها في نقل عدوى فيروس كورونا، موضحا أن بائع ثمار التين دائما ما يلبس "جوانتي" لتفادي الأشواك التي قد تكون عالقة بالثمار، كما أنه ينزع القشرة الخارجية للثمرة دون لمس لب الثمرة الذي يتناوله المستهلكون.

ويرى الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أنه من الأفضل حاليا عند تناول التين الشوكي شراؤه كما هو وارتداء "قفازات" وفي المنزل تغسل القشرة الخارجية جيدا ثم يتم تقشيرها بالسكينة ووقتها يمكن ارتداء "جوانتي" لتفادي الأشواك.

وأوضح أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه مع "الوطن"، أنه مع انتشار فيروس كورونا لابد من الحرص والابتعاد عن أي مصدر ناقل للعدوى، نظرا لأن أيدي الباعة قد تحمل بعض الميكروبات.

فوائد التين الشوكي

وأكد الدكتور محمد الحوفي، أن التين الشوكي يتمتع بالعديد من الفوائد، منها

- به نسبة عالية من الفيتامينات خاصة A

- مضاد للأكسدة ويحمي الجسم من التأثيرات الضارة للمواد الحافظة

- يقوي جهاز المناعة

- به نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساهم في صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك.

- كما ترتبط الألياف الغذائية أيضًا بانخفاض مستويات الكوليسترول، وتحسين مستوى الجلوكوز فى الدم.

- به نسبة من البوتاسيوم والأملاح المعدنية المفيدة وفيتامين C.