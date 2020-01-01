تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما

بشكل ساخر، تصدر هاشتاج حمل اسم "غرد كأنك في 2050"، تريندات موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحمل الهاشتاج جانبًا خياليًا ساخرًا، حول تعليقات رواد "تويتر" في حال العيش بعام 2050، أي بمرور 30 عامًا من الوقت الحالي.
فجاء من بين التعليقات: "أنا طالع القمر وهنزل كمان أسبوع".
فيما غرد حساب باسم "محمد": "الحمدلله إني طلعت من 2020".
ودون حساب آخر باسم "مهتدي": "وكالة ناسا.. نهاية العالم الأسبوع المقبل".
فيما جاء تعليق آخر: "هو مين قال إن احنا هنطلع من 2020".
وتضمن الهاشتاج المتداول وجهات النظر المختلفة للمصريين، حول ما سيكون عليه العالم بعد مرور 30 عاما، والتقدم التكنولوچي الذي ستشهده الدول، فيما سخر البعض من أحداث العام الجاري والتي على رأسها أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
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