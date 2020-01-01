تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما

01:24 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
موقع التدوينات القصيرة تويتر

موقع التدوينات القصيرة تويتر

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

"الريس جابر الخواطر".. السيسي تريند "تويتر" بعد اطمئنانه على شاب إثر حادث

"الريس جابر الخواطر".. السيسي تريند "تويتر" بعد اطمئنانه على شاب إثر حادث

رسالة بخط الإيد وعزاء على تويتر.. أنباء عن وفاة سارة حجازي في كندا

رسالة بخط الإيد وعزاء على تويتر.. أنباء عن وفاة سارة حجازي في كندا

"محمد رمضان أفضل من أحمد زكي" يتصدر "تويتر".. ومتابعون: الموضوع كبير

"محمد رمضان أفضل من أحمد زكي" يتصدر "تويتر".. ومتابعون: الموضوع كبير

بعد إزالة دعاية نظام أردوغان.. تركيا تتهم "تويتر" بحماية الإرهابيين

بعد إزالة دعاية نظام أردوغان.. تركيا تتهم "تويتر" بحماية الإرهابيين

بشكل ساخر، تصدر هاشتاج حمل اسم "غرد كأنك في 2050"، تريندات موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحمل الهاشتاج جانبًا خياليًا ساخرًا، حول تعليقات رواد "تويتر" في حال العيش بعام 2050، أي بمرور 30 عامًا من الوقت الحالي.

فجاء من بين التعليقات: "أنا طالع القمر وهنزل كمان أسبوع".

فيما غرد حساب باسم "محمد": "الحمدلله إني طلعت من 2020".

ودون حساب آخر باسم "مهتدي": "وكالة ناسا.. نهاية العالم الأسبوع المقبل".

فيما جاء تعليق آخر: "هو مين قال إن احنا هنطلع من 2020".

وتضمن الهاشتاج المتداول وجهات النظر المختلفة للمصريين، حول ما سيكون عليه العالم بعد مرور 30 عاما، والتقدم التكنولوچي الذي ستشهده الدول، فيما سخر البعض من أحداث العام الجاري والتي على رأسها أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

الأكثر قراءة

خبيرة الأبراج عبير فؤاد: الأسوأ لم يحدث بعد.. وحدث مهم نهاية العام

خبيرة الأبراج عبير فؤاد: الأسوأ لم يحدث بعد.. وحدث مهم نهاية العام

وصفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج هذا العام، بأنه سيكون عام التحدي، وأن سنة 2020 ستكون سنة حاسمة.
الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في ظهور سلالة جديدة لكورونا" بالصين

الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في ظهور سلالة جديدة لكورونا" بالصين

علق مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، على إرجاع الزيادة غير المتوقعة في إصابات كورونا بالعاصمة الصينية بكين، إلى واردات من السلمون أو تعبئته.
مصريون يتساءلون المانجا فين؟.. ونقيب الفلاحين يرد

مصريون يتساءلون المانجا فين؟.. ونقيب الفلاحين يرد

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الصيف بشكل رسمي، والذي تظهر فيه الفواكه المميزة ومن أبرزها "المانجو"
هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب

هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب

هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب
أطباء يوضحون المدة الزمنية التي يعيشها فيروس كورونا داخل الثلاجة

أطباء يوضحون المدة الزمنية التي يعيشها فيروس كورونا داخل الثلاجة

على مدار الأشهر الماضية، أوضحت العديد من الدراسات العلمية، قدرة عيش فيروس كورونا المستجد في درجات حرارة منخفضة، والتي جاء من بينها تلك التي أجرتها الجمعية الأمر