تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما

بشكل ساخر، تصدر هاشتاج حمل اسم "غرد كأنك في 2050"، تريندات موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحمل الهاشتاج جانبًا خياليًا ساخرًا، حول تعليقات رواد "تويتر" في حال العيش بعام 2050، أي بمرور 30 عامًا من الوقت الحالي.

فجاء من بين التعليقات: "أنا طالع القمر وهنزل كمان أسبوع".

فيما غرد حساب باسم "محمد": "الحمدلله إني طلعت من 2020".

ودون حساب آخر باسم "مهتدي": "وكالة ناسا.. نهاية العالم الأسبوع المقبل".

فيما جاء تعليق آخر: "هو مين قال إن احنا هنطلع من 2020".

وتضمن الهاشتاج المتداول وجهات النظر المختلفة للمصريين، حول ما سيكون عليه العالم بعد مرور 30 عاما، والتقدم التكنولوچي الذي ستشهده الدول، فيما سخر البعض من أحداث العام الجاري والتي على رأسها أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.