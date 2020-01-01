إنستجرام يحارب العنصرية بتقنية جديدة

11:51 ص | الثلاثاء 16 يونيو 2020
انستجرام

انستجرام

كتب: وكالات

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انستجرام يطلق خاصية جديدة لمنع الإساءة والتنمر

انستجرام يطلق خاصية جديدة لمنع الإساءة والتنمر

أعلن موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تطوير خوارزميات جديدة لرصد العنصرية والتحرش ضد فئات معينة من المجتمع، خاصة أصحاب البشرة السوداء.

وحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "إنجاديت" التقني المتخصص، فالتقنية الجديدة تعرف باسم "الظل المحظور"، وتسمح بتوفير خاصية يمكنها تعقب التحرش والإساءة لأصحاب البشرة السمراء.

كما وعد آدم موسيري المسؤول عن إنستجرام، بمعالجة أوجه المساواة في كيفية تعامل المؤسسة مع التحرش والتحيز العنصري.

ولفت موسيري، إلى أنّ العمل على التقنية الجديدة سيستغرق بعض الوقت، حتى يتم تفعيلها على المنصة.

وكشف تطبيق إنستجرام عن خطوات جعل التقنية شاملة قدر الإمكان.

ومن المقرر أن تطرح شركة فيس بوك تحديثًا جديدًا لتطبيق إنستجرام، الذي يسمح بعدم التحرش بأصحاب البشرة السمراء، من قِبل المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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