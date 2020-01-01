الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في ظهور سلالة جديدة لكورونا" بالصين

علق مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، على إرجاع الزيادة غير المتوقعة في إصابات كورونا بالعاصمة الصينية بكين، إلى واردات من السلمون أو تعبئته.

وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن ذلك التفسير غير مؤكد، ويبقى مجرد "افتراضات"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ووقعت زيادة غير متوقعة في حالات الإصابة بكورونا، بمحيط أكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في آسيا، في العاصمة الصينية بكين، فيما ذكرت صحف حكومية صينية، أنه تم اكتشاف الفيروس في أدوات تقطيع السلمون المستورد في شينفادي ببكين.

وقال رايان، في تصريحات صحفية، إنه يتحفظ على القول بضرورة اختبار عمليات التعبئة، نتيجة للإصابات الجديدة، وهو ما يتوافق مع تصريحات عدد من الخبراء الذين أكدوا إنه من غير المرجح أن يحمل السمك نفسه المرض، وإن أي صلة بالسلمون ربما يكون نتيجة تلوث تم نقله.

وأكد رايان، أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب التفشي الجديد لكورونا في العاصمة الصينية بكين، والذي يثير القلق نظرًا لظهوره في مدينة كبيرة مثل بكين.