خبيرة الأبراج عبير فؤاد: الأسوأ لم يحدث بعد.. وحدث مهم نهاية العام

وصفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج هذا العام، بأنه سيكون عام التحدي، وأن سنة 2020 ستكون سنة حاسمة.

وقالت فؤاد، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن أصحاب برج الثور، لديهم مكاسب هذا العام، مؤكدة أن عام 2020، سيكون عام صعب، حسب توقعاتها منذ بداية العام.

وتحدثت فؤاد، عن تصريحاتها للزميلة آية أشرف الصحفية بموقع "هن" التابع لجريدة "الوطن"، حول توقعات انتهاء فيروس كورونا في مصر، لافتة إلى أنها تنبأت بأن الأعداد ستنخفض بدءًا من 28 يونيو الجاري، مؤكدة أنها صرحت للزميلة في 8 مارس الماضي، بأن الإصابات ستظهر في مصر 14 مايو، وستنخفض في 28 يونيو، على حد زعمها.

وأضافت: "الأسوأ لم يحدث بعد"، مؤكدة على أن الأسوأ هو دخول برج المريخ على برج الحمل، نظرًا لأنها أبراج معاكسة، لافتة إلى أن الوضع في مصر سيكون أفضل، وأن ذلك سيؤثر على شرق أفريقيا ومنطقة إثيوبيا.

وأكدت فؤاد، أن نهاية هذا العام، ستشهد حدث فلكي مهم، يسمى الاقتران العظيم، الذي يحدث فلكيًا كل 19 عام، وأن هذه الفترة، ستشهد سقوط ممالك وصعود ممالك أخرى، متوقعة أن يحالف سوء الحظ الولايات المتحدة الأمريكية.