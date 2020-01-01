الكشف عن سبب تجلط الدم لمصابي كورونا.. ودواء حاز على نوبل قد يكون الحل

أصيب حوالي ثلث مرضى فيروس كورونا، الذين يعالجون في المستشفيات، بجلطات دم خطيرة، ما دفع مؤسسة القلب البريطانية لتمويل تجارب تجرى لمعرفة السبب العلمي وراء ذلك.

ووفقًا للتجارب التي أجراها علماء في كلية "إمبريال كوليدج" بلندن، أن الطريقة التي يتسلل بها فيروس كورونا إلى خلايا الجسم، هي السبب وراء تجلط الدم، وفقًا لما نقله موقع "سبوتنيك".

ويعتقد العلماء القائمون على التجارب، أن الفيروس يستخدم إنزيما يشبه "المقبض" عند دخوله الجسم للتسلل إلى الخلايا، وهي العملية التي تعطل الإنزيم الذي يفرزه الجسم ليؤدي دورا مهما في التوازن بين الهرمونات.

ووفقًا للدراسة، فإن اختلال هذا التوازن داخل الجسم، يؤدي إلى أن يصبح الدم أكثر لزوجة، ما يؤدي إلى تجلطه.

دواء حاز على جائزة نوبل قد يكون الحل

وبناء على ذلك، يختبر العلماء فاعلية دواء "تي آر في 027"، الذي فاز مكتشفه بجائزة نوبل في عام 2012، على مرضى فيروس كورونا، لمعرفة ما إذا كان بإمكانه منع جلطات الدم للمصابين.

ويعمل هذا الدواء في الأساس، على إعادة توازن الهرمونات المؤثرة في ضغط الدم، ونسب الماء والملح في الجسم

وحسب حد المساهمين في الدراسة، فإن تلك النتائج قد تفسر سبب معاناة البعض من فيروس كورونا بشدة، بينما تظهر أعراض بسيطة على آخرين.