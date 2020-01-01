فيديو.. فيلم عن قانون الرؤية.. هدية أب لابنه في عيد ميلاده

معاناة الأب مع قانون الرؤية وحرمانه من رؤية ابنه إلا بضع ساعات أسبوعيا في مكان الرؤية، مأساة جسدها أحمد عز، في فيلم أنتجه بدعم لوجسيتي من وزارة الثقافية متمثلة في المركز القومي للسينما.

الفيلم يعبر مشاكل الآباء مع قانون الرؤية، وتعنت بعض الأمهات في تنفيذ القانون أو التأخير في تنفيذه لتعكر صفو اللقاء الذي ينتظره الأب على أحر من الجمر.

"عز" أحد هؤلاء، لم ير ابنه منذ فترة طويلة، ولذا قرر التعبير عن هذه المشكلة بفيلم روائي قصير، وطرحه عبر قناة "الوطن" على يوتيوب، اليوم ١٥ يونيو، ليتزامن مع عيد ميلاد ابنه.

يجسد فيلم "جودى" اخراج هانى قاسم، قصة أب يعانى اثناء تنفيذ قانون الرؤية بسبب الأم التى تصر على أن تأتى متأخرة لتنتقص من المدة التى منحها القانون للأب ليرى فيها ابنه.

أكد "عز" أنه محروم من رؤية ابنه والاحتفال بعيد ميلاده كأى أب، ولذا قرر طرح الفيلم في يوم ميلاده لتكون هديته عبارة عن رسالة يكشف له فيها مدى معاناته: "نفسي ابنى يشوف الفيلم ويحس بكم المعاناة والحرمان اللي انا بحس بيهم من يوم ما بعدت عنه وانا عاجز عن انى اشوفه".