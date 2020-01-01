لمستخدمي أندرويد.. احذف هذه التطبيقات فورا: جوجل حظرتها لأنها تهددك

أصدر باحثو الأمن تحذيرًا جديدًا لمستخدمي أندرويد، حول تطبيقات شائعة مثبتة على الهواتف الذكية، إذ أزالت جوجل مؤخرًا أكثر من 30 تطبيقًا شهيرًا من متجر "بلاي" بعد اكتشاف أنها قادرة على قصف المستخدمين بالإعلانات غير المرغوب فيها وعمليات إعادة التوجيه المتطفلة للمتصفح، والتي تأخذ المستخدمين إلى مواقع ويب دون أن ينقروا على رابط، لذا أكدت على ضرورة حذفها فورا لما تمثله من تهديدات.

اكتشف فريق الأمن السيبراني في شركة WhiteOps هذه التطبيقات الخبيثة والمليئة بالبرامج الإعلانية، والتي يُعتقد أن جماعة إجرامية كانت وراءها، إذ بدأ هؤلاء المحتالون السيبرانيون أولاً في تحميل التطبيقات، المصممة خصيصًا لاستهداف سوق "الجمال والسيلفي"، إلى متجر "جوجل بلاي" في يناير 2019، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

تعمل خدمة حماية جوجل باستمرار على حذف معظم التطبيقات بعد أسابيع قليلة من تحميلها بسبب طبيعتها الخبيثة، واستمرت معظم هذه التطبيقات المذكورة 17 يومًا فقط ثم جرى حظرها، ولكن على الرغم من عمرها القصير على "جوجل بلاي"، تمكنوا من جمع عدد كبير من عمليات تنزيل، مما يجعل الهجوم خطيرًا للغاية، وإذا لم يكن هذا سيئًا بما فيه الكفاية، ساءت الأمور في سبتمبر 2019 مع تغيير المجرمين للتكتيكات.

أصبحت التهديدات الجديدة ممكنة إما عن طريق إخفاء الشفرة الضارة أو حذفها تمامًا، مما يعني أنها كانت قادرة على تجاوز أمان جوجل، وبدا أنه في أي لحظة يمكن إعادة تمكين البرامج الإعلانية السيئة من خلال تحديث بسيط، ولهذا السبب أزالت جوجل جميع التطبيقات من متجرها على الرغم من أن العديد منها يبدو نظيفًا.

حذفت جوجل ما مجموعه 38 تطبيقًا من متجر "بلاي"، ولكن تم تنزيلها خلال فترة وجودها على المتجر عبر الإنترنت ما مجموعه 20 مليون مرة.

في منشور على موقعها الإلكتروني، أوضحت WhiteOps: "الشيء المشترك بين هذه التطبيقات، بالإضافة إلى الأساليب الاحتيالية، هو أنها تطبيقات للصور الشخصية التي تضيف فلاتر تجميل إلى صور المستخدمين، وتعرض في الوقت نفسه إعلانات خارج السياق وتجعل إزالة التطبيقات نفسها مستحيلة تقريبًا، ومنذ نشر أول تطبيق منهم، ظل المحتالون يطلقون تطبيقًا جديدًا كل 11 يومًا في المتوسط، وفي المتوسط​​، تم سحب هذه التطبيقات من متجر بلاي بعد 17 يومًا".

وفيما يلي التطبيقات التي حذفتها جوجل لأنها تخدع المستخدمين، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" عن موقع شركة WhiteOps:

• Yoroko Camera

• Solu Camera

• Lite Beauty Camera

• Beauty Collage Lite

• Beauty & Filters Camera

• Photo Collage & Beauty Camera

• Beauty Camera Selfie Filter

• Gaty Beauty Camera

• Pand Selife Beauty Camera

• Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera

• Benbu Selife Beauty Camera

• Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor

• Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera

• Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

• Selife Beauty Camera & Photo Editor

• Fog Selife Beauty Camera

• First Selife Beauty Camera & Photo Editor

• Vanu Selife Beauty Camera

• Sun Pro Beauty Cameraa

• Funny Sweet Beauty Camera

• Little Bee Beauty Camera

• Beauty Camera & Photo Editor Pro

• Grass Beauty Camera

• Ele Beauty Camera

• Flower Beauty Camera

• Best Selfie Beauty Camera

• Orange Camera

• Sunny Beauty Camera

• Pro Selfie Beauty Camera

• Selfie Beauty Camera Pro

• Elegant Beauty Cam-2019

نصائح لتجنب التطبيقات المخادعة

تواصل Google تحسين أمان تطبيقاتها، وتتحسن الأمور لعشاق أندرويد، ولكنها لا تزال تنصحك بأن تتخذ الاحتياطات قبل تنزيل أي شيء على هاتفك، أولاً تحقق من أن المطور يتمتع بسمعة طيبة وجدير بالثقة، ثم اقرأ المراجعات حيث ستعرف في أغلب الأحيان إذا لاحظ المستخدمون الآخرون مشاكل، وربما يعني الكثير من الدرجات والشكاوى المنخفضة أنه من الأفضل أن تبتعد عن هذا التطبيق.