مسلسل عن أحمد زكي وآخر مخابراتي.. الصراع على كعكعة رمضان 2021 يبدأ مبكرا

01:10 ص | الثلاثاء 16 يونيو 2020
الفنان أحمد زكي

الفنان أحمد زكي

كتب: فادية إيهاب

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أعمال درامية عدة بدأ الإعلان عن خوضها السباق الرمضاني 2021، آخرها مسلسل "الإمبراطور" الذي يجسد فيه الفنان محمد رمضان، شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

اسم أحمد زكي يتصدر تريند "جوجل" و"تويتر" 

ويبحث الفنان محمد رمضان عن سيناريست ومخرج لمسلسله الجديد "الإمبراطور"، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في موسم دراما رمضان المقبل، حسبما أعلن أمس، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم أحمد زكي، قائمة التريندات بموقع "جوجل"، بعد ساعات من إعلان محمد رمضان تجسيده مسلسل سيرة ذاتية عن حياة النمر الأسود، وقبلها تصدر هاشتاج بعنوان "محمد رمضان أفضل من أحمد زكي"، قائمة تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث أقام عدد من نشطاء السوشيال ميديا مقارنة فنية بين النجمين.

"هجمة مرتدة".. عمل من ملف المخابرات المصرية 

وقبل الإمبراطور، أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مسلسل جديد في رمضان 2021 من ملفات المخابرات المصرية.

وكتب "مرسي" عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "هجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية، حصريًا على شاشات المتحدة.. رمضان 2021 إن شاء الله".

المسلسل من بطولة أحمد عز، وهند صبري، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب. 

أحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب"

في السياق ذاته، تعاقد الفنان أمير كرارة وأحمد السقا مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مسلسل "نسل الأغراب".

"نسل الأغراب " من المقرر إنتاجه في رمضان لعام 2021، حصريًا على شاشات المتحدة، ومن إخراج محمد سامي.

عرض "الاختيار 2" في رمضان 2021

وأعلنت قناة "on"، عن عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي جسد الجزء الأول منه، قصة حياة الشهيد أحمد منسي، في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021. 

وحظي مسلسل الاختيار بنسب مشاهدة مرتفعة، خصوصًا أنه تناول حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017.

باسل خياط يستعد لجزء ثانٍ من "النحات" 

قال المنتج إياد الخزوز، إنه يستعد لتقديم جزء ثانٍ لمسلسل النحات لباسل الخياط، بعد النجاح الكبير الذي حققه في السباق الرمضاني الماضي، وعرضه في عدد من الدول العربية.

"النحات" من بطولة باسل الخياط، وأمل بوشوشة، وندى أبو فرحات، وليا بو شعيا، وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان، والمسلسل من تأليف بثينة عوض، وإنتاج شركة "I see media production"، ومن إخراج مجدي السميري.

وهناك مجموعة من الأعمال الدرامية التي عرضت في الموسم الرمضاني، وبصدد إنتاج جزء ثان لها، مثل "اللعبة" و"بـ100 وش"، و"ليالينا 80". 

 

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