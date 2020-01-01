الأسخن والأكبر.. حقائق وغرائب عن المجموعة الشمسية

هناك العديد من الغرائب والعجائب التي لا يعرفها الكثيرون عن المجموعة الشمسية، التي أوضحها الدكتور أشرف لطيف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتلك العجائب والغرائب، هي:

- تدور كواكب المجموعة الشمسية حول نفسها عكس عقارب الساعة من الغرب إلى الشرق عدا الزهرة وأورانوس وبلوتو فيدور كل منها مع عقارب الساعة من الشرق إلى الغرب ولذلك تشرق الشمس هناك من الغرب وتغرب من الشرق.

- يدور عطارد ببطئ شديد حول نفسه؛ فيكمل دورة كاملة في 58 يوما أرضيا، ويدور حول الشمس في 88 يوما، لذلك فأن طول السنة على كوكب عطارد تقدر بيوم ونصف تقريبا.

الزهرة أسخن كواكب المجموعة الشمسية

- كوكب الزهرة هو أسخن كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق وليس كوكب عطارد كما يُعتقد لأنه الأقرب إلى الشمس، ولكن الزهرة (ثاني كواكب المجموعة الشمسية) هو الأسخن لأن الزهرة له غلافا جويا سميكا يقدر بمائة ضعف سمك الغلاف الجوي الأرضي مما يعمل على تسخين الكوكب لدرجة كبيرة أما عطارد فليس له غلافا جويا من الأساس.

وحيث أن غلاف الزهرة مليئا بثاني أكسيد الكربون الذي يعمل على الاحتباس الحراري للكوكب فيما يعرف بخاصية البطانية لذلك ترتفع درجة الحرارة فيه إلى درجات كبيرة تصل إلى 875 درجة مئوية، وهي كافية لصهر القصدير والرصاص، لذلك فإن كوكب الزهرة هو أسخن كواكب المجموعة الشمسية ويسمونه أحيانا كوكب الجحيم.

- يحتوي كوكب الارض على كمية كبيرة جدا من الماء التي تمثل %71 من مساحة الكوكب، لذلك كان بالأحرى تسميته بكوكب الماء وليس كوكب الأرض.

- سر تسمية كوكب المريخ بالكوكب الأحمر يكمن في احتواء رماله على أكاسيد الحديد المائلة للإحمرار.

- يحتوي المشتري على أكبر محيط في المجموعة الشمسية، ولكنه ليس محيط من الماء بل من الهيدروجين المسيل، وهو أيضا أعمق المحيطات على الإطلاق إذ يصل عمقه إلى 40,000 كم وهو يساوي طول المحيط الهندسي للكرة الأرضية.

- يعد كوكب زحل ثاني الكواكب العملاقة بعد المشترى من حيث الحجم إلا أن كثافته تقل كثيرًا عن كثافة الماء وهذا يعنى أنه لو سقط زحل في المحيط (فرضا) لطاف فوق سطح الماء، ويمتاز كوكب زحل عن باقي كواكب المجموعة الشمسية بأنه محاط بحلقات واضحة تعكس أشعة الشمس تدريجيا فتعطي ألوانًا من الطيف رائعة الجمال، ولذا يطلقون عليه جوهرة أو لؤلؤة المجموعة الشمسية.

- يدور أورانوس مغزليا علي جانبه حيث يميل محور دورانه على مستوى مداره بدرجة كبيرة، لذلك يطول نهاره فى الأقطاب إلى 42 سنة يعقبه ليل طويل يمتد إلى 42 سنة أخرى، لأن السنة على كوكب أورانوس بــ 84 سنة أرضية.

- نبتون هو رابع الكواكب العملاقة بعد المشترى وزحل وأورانوس، فتبلغ كتلته مثل كتلة الأرض 17 مرة، ولبعد هذا الكوكب عن الشمس فإن أشعة الشمس الساقطة عليه أضعف من أشعة الشمس الساقطة على الأرض بـ 900 مرة.

غرائب عن كوكب بلوتو

- ينفرد بلوتو عن جميع كواكب المجموعة الشمسية بأمور جعلت العلماء يتحيرون في أمره فتارة يصنفونه ضمن الكواكب، وتارة يجعلونه ضمن الكويكبات أو أقزام الكواكب، ومن هذه الأمور ما يلي:

يميل مدار بلوتو بزاوية كبيرة على مستوى دائرة البروج تقدر بحوالي 17 درجة.

مدار بلوتو حول الشمس بيضاوي طويل جدا ويتقاطع مع مدار نبتون.

يدور بلوتو حول نفسه في اتجاة عقارب الساعة عكس دوران الكواكب مثل الزهرة.

يميل محور دوران بلوتو على مداره بدرجة كبيرة فيدور مغزليا علي جانبه مثل أورانوس.

يدور بلوتو حول الشمس في 248 سنة ارضية.

تقدر مساحة بلوتو بنصف مساحة الولايات المتحدة.