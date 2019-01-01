الأسود قد تتسبب فيها .. تحذيرات من أزمة صحية مدمرة العقد القادم

على هامش أزمة فيروس كورونا المستجد، حذّر خبراء من أنّ التجارة في عظام الأسود المستخدمة بصناعة الأدوية والنبيذ والمجوهرات، قد تتسبب في جائحة جديدة، بحسب "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كتاب يوضح تفاصيل التجارة في الأسود

وبحسب كتاب يوثق تجارة الأسود والذي ألفه لورد أشكروفت، نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني السابق، توجد في جنوب أفريقيا 333 مزرعة تضم آلاف الأسود، التي تقتل من أجل عظامها، كاشفا كيف أنّ التجارة المزدهرة في الهياكل العظمية للأسود المرباة، التي تقدر بملايين الدولارات سنويا، يغذيها الطلب على الأدوية التقليدية وصناعة النبيذ والحلي في الصين ودول جنوب شرق آسيا.

ويكشف كتاب أشكروفت، أنّ هذه الأسود قد تنقل أمراضا قاتلة إلى البشر، بما في ذلك السل أو التسمم الغذائي، وقد تكون شرارة لجائحة جديدة.

وحذّر الدكتور بيتر كالدويل، الذي يدير عيادة بيطرية للحياة البرية في بريتوريا بجنوب إفريقيا، من أنّ التسمم الغذائي، وهو عدوى قاتلة تهاجم الجهاز العصبي، شائع في الأسود المرباة بسبب عدم اتباع معايير النظافة، ويمكن أن ينتقل إلى البشر عن طريق العظام أو الجلد المصاب.

وأوضح كالدويل أنّ مصدر التسمم جراثيم تنتج السموم، ويمكن أن تنمو في ذلك اللحم والعظم الميت، مشيرا إلى أنّ الأسود تمضغ العظام التي قد تكون مسممة، وقد تنتقل بدورها للبشر في حال استخدامها.

وأكد أنّ تجارة الأسود المنتشرة في آسيا، قد تتسبب في أزمة صحية مدمرة أخرى في العقد المقبل، قائلا: "إذا لم يكن مرض السل، فسيكون مرض البروسيلا، أو أحد الأمراض التي يمكن نقلها بسهولة من الحيوانات إلى البشر".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تفاصيل عملية سرية للجيش البريطاني للكشف عن فظائع التجارة بعظام الأسود في جنوب إفريقيا، إذ جند فريق أمني، تاجر كوكيل مزدوج، من أجل زرع أجهزة تتبع في جماجم الأسود المقرر بيعها.

وكشفت العملية التي استمرت 8 أشهر عن استخدم صياد روسي مجموعة من الكلاب لمطاردة وقتل أسد تربى في قفص، وكذلك اصطياد الأشبال البرية في بوتسوانا وتهريبها إلى جنوب إفريقيا، وانضم محققون سريون إلى عدد من الصيادين الذين كانوا يخططون لقتل الأسود البرية في بوتسوانا من خلال تسميمها أو إطلاق النار عليها في البطن، لضمان عدم تلف عظامها.

وتبين للمحققين في المهمة السرية أنّه يتم نزع عظام بعض الأسود وهي لا تزال على قيد الحياة، لأن هذا يضمن عظما بلون وردي مميز بسبب بقايا الدم عليه، وهو ما يعتبر محل تقدير كبير من قبل المشترين.

وتجري هذه التجارة غير القانونية علانية في سوق عام في جوهانسبرج، حيث تباع جماجم وجلود الأسود جنبا إلى جنب مع جلود حيوان البنغول المهددة بالانقراض، الذي تم الربط بينه وبين انتقال فيروس كورونا للبشر.