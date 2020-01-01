"خد لفة وارجع تاني".. مطار تايواني يتيح فرصة تجربة السفر الافتراضي

مع توقف رحلات الطيران حول العالم في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ مطار تايواني إلى حل فريد من نوعه للترفيه عن المواطنين وعيشهم لشعور السفر والرحلات الجوية.

وأتاح مطار "سونجشان" بمدينة تايبيه التايوانية، الفرصة لـ 90 شخصًا لتجربة جولة جديدة، والتي تضمنت الذهاب إلى المطار والحصول على موافقة ضابط الهجرة بالمطار، والدخول إلى السوق الحر، ومن ثم الصعود إلى الطائرة ثم النزول منها مرة أخرى، وفقًا لموقع inside wales sport البريطاني.

ويعد مطار سونجشان من أصغر المطارات الدولية حول العالم، حيث أنه من المقرر أن تستغرق الجولات مدة نصف يوم.

ويذكر أن دول العالم تغلق حدودها في محاولات لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تبحث البلدان عن طرق مبتكرة لتعزيز صناعات السفر الخاصة بها.

وأغلقت تايوان حدودها في مارس في وسط انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال تشيه تشينغ وانغ ، نائب مدير مطار تايبي سونغشان، إن الجولات وتسمح للزوار بتجربة ما يريدون الصعود إليه بعد الهجرة، ثم العودة إلى البلاد من خلال الهجرة.