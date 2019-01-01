أطفال يهزمون كورونا.. "عمر": زعلان علشان أنا اللى عديت بابا وماما

03:45 ص | الإثنين 15 يونيو 2020
عمر

عمر

كتب: الوطن

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بعد يوم دراسى شاق، عاد الطفل عمر شاكر، 8 سنوات، إلى المنزل وهو يشكو من «همدان» وارتفاع فى درجة الحرارة.

تعاملت الأم أمل محمد فوزى، مع العرض بعفوية واعتبرتها «نزلة برد»، لكن بعد الذهاب إلى طبيب أطفال، و«روشتة» من أدوية خفض الحرارة لا تُجدى نفعاً، بدأ الخوف يتسرّب إلى نفسها، تأكد بعد أن أخبرها البعض أن ابنها أصيب بـ«كورونا».

«اتعاملت مع حالته بكورس مكثف من المضادات الحيوية، إلى جانب السوائل الدافية، والأكل الصحى المسلوق»، كلمات «أمل»، 39 عاماً، من منطقة المرج، عن إصابة ابنها «عمر» الذى استغرق 8 أيام للشفاء من الفيروس، بعدها انتقلت العدوى إليها وزوجها.

28 يوماً بعد الشفاء، لم يغادر فيها «عمر» المنزل نهائياً، يذكر تلك المدة فيبدو فى نبرات صوته الطفولية، مزيج من الحزن والشقاوة: «زعلت لأنى كنت السبب فى إصابة ماما، هى فضلت تعبانة كتير هى وبابا، وحتى لما بابا خف على طول، ماما أخدت وقت أكتر، ومن بعد ما خفينا كلنا فى البيت، ماما مابقتش تخرّجنى زى الأول، هى بتقول إنها خايفة عليا، بس أنا نفسى ألعب وأخرج زى زمان».

يبدو النضج المبكر فى صوت «عمر» وهو يتحدث عن الفيروس: «بعد ما خفيت ماما قعدت معايا وفهمتنى إيه هو فيروس كورونا، وقالت لى إننا لازم نغسل إيدينا على طول، ونهتم بنضافة كل حاجة».

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