"لن يتكرر قبل 300 عام".. السعودية على موعد مع أندر الظواهر الفلكية

يبدو أن السعودية مع حدث فلكي نادر، حسبما كشف الراصد الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق.

وقال الزعاق، إنه لم يتبق سوى أسبوع على مرور المملكة بواحدة من أندر الظواهر الفلكية، حيث ستشهد الشمس كسوفا حلقيا يوم الأحد المقبل.

ونشرت صحيفة "عاجل" مقطع فيديو قال الزعاق فيه: "هذا الكسوف مميز، حيث إن كسوف الشمس ينقسم إلى ثلاثة أنواع، فمنه الحلقي والجزئي والكامل. ويعد الحلقي أميزها على الإطلاق".

وستشهد معظم دول العالم في 21 يونيو الجاري كسوفا جزئيا، إلا أن جنوب باكستان وسلطنة عمان وجنوب شرق السعودية ستراه حلقيا.

وأكد الزعاق أن أعلى نسبة من هذا الكسوف ستكون ناحية شرورة؛ حيث ستظهر نسبة 97% من قرص الشمس، وأقلها على حائل، بما نسبته 56%، وعل جازان 86% وعل مكة 76%.

وشدد الزعاق، على أن هذا الكسوف من الكسوفات النادرة، لأنه لن يتكرر في المنطقة إلا بعد 86 عاما، ولن يتكرر مع المنقلب الصيفي إلا عقب 300 عام.