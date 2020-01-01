"نقصان سريع في الوزن".. ماذا يحدث عند اتباع حمية البطيخ؟

يعد البطيخ من أكثر الفواكه المرغوبة في فصل الصيف الحار بسبب كثرة الماء فيه وفوائده الكبيرة، فكيف الحال إذا استخدمه الناس كنظام للحمية؟

ويعتمد دايت البطيخ على العناصر الغذائية العديدة الموجودة في هذه الثمار، وقلة السعرات الحرارية بها، واعتبارها مصدرًا طبيعيًا للسكريات، وفقا لوكالة "سبوتنك".

وعند الالتزام بحمية البطيخ لمدة أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى فإن ذلك يساعد على تنقية الجسم من السموم وخسارة الوزن الزائد، ويعمل على فقدان 10 كيلو جرامات من وزن الجسم، أي أن الشخص يحصل على 600-800 سعر حراري فقط في اليوم.