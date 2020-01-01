بينهما "بالباقي لبان وبنت الجيران".. 6 أغنيات اتُهم أصحابها بسرقة لحنها

وجّهت اتهامات لبعض المطربين مؤخرا، بسرقة ألحان أغنيات زملائهم التي طرحوها في وقت سابق، وآخرهما مهرجاني "خد فطيرك وهلا والله"، إذ وجّه الفنان أكرم حسني، لأصحاب المهرجانين، تهمة سرقة لحن أغنيته "بالباقي لبان"، التي عرضت في مسلسل "رجالة البيت" في شهر رمضان الماضي.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الأغاني التي اتهمت بسرقة ألحانها بعد شهرتها.

أغنية "بالباقي لبان"

أعرب الفنان أكرم حسني، عن غضبه بسبب سرقة لحن أغنيته "بالباقي لبان"، وكتب عبر صفحته على فيس بوك: "الحقيقة دي مش أول مرة اتعرض فيها لسرقة شغلي، بس الموضوع وصل لحد ميتسكتش عليه، أنا مش ضد أي شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع، لكن أنا ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة مجهود وتعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل".

وأضاف: "عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها (بالباقي لبان)، من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع كينج، واتفاجئت من يومين بسرقة لحن الأغنية واتعمل عليها مهرجانين، واحد اسمه (هلا والله) وواحد اسمه (خد فطيرك)".

وتابع: "دي مش اول مرة ابقي عامل أغاني سواء من ألحاني أو من ألحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم، ويتسرق اللحن ويتعمل بيه أغاني، دي سرقة صريحة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية".

وأتمّ: "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللي تحفظ حقي وحق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا الأغنية لوقف المهزلة دي، وبتوجه للنقيب المحترم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوى ضد من تعدوا على اللحن الأصلي للأغنية، وبتمنى يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده".

ويعود مهرجان (خد فطيرك) لـ"زيزو النوبي وحمو صبحي" المعروفين باسم فريق الأحلام، بينما مهرجان (هلا و الله) يعود لمغني المهرجانات "حمو بيكا".

مهرجان "عود البطل"

شهد مهرجان "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، جدلا كبيرا عقب تداوله، بعدما قدم حسن جاكسون صاحب مهرجان "خطفتني"، أصل أغنيته، والتيمة اللحنية التي جرى سرقتها، في بداية مهرجان عود البطل.

وجرى حذف مهرجان "عود البطل"، بعدما حقق نحو 5 ملايين مشاهدة، منذ طرح الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل أن ينجح حسن شاكوش وعمر كمال في إثبات ملكيتهم للحن ونشر الفيديو مجددا، في الوقت الذي تعرض فيه مهرجان "خطفتني" للحذف حينها.

مهرجان "بنت الجيران"

وشهد مهرجان "بنت الجيران"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، انتشارًا كبيرًا جعله يحتل المركز الثاني عالميا على الساوند كلاود، وقدما اعتذارا للفنان محمد حماقي، بعدما وجّه إليهما تهمة سرقة لحن أغنية "حاجة مستخبية".

كما قدما اعتذارًا إلى ملحن الأغنية محمد مدين، لتنتهي الأزمة بعد جدل استمر طويلا، وصرح "شاكوش"، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، بأنّ الفنان محمد حماقي له مكانة كبيرة في قلبه، ويحبه على المستوى الشخصي، بعدما أجرى معه محادثة هاتفية، وهنأه على مستواه وشد من أزره، وطالبه بالاستمرار وتقديم أعمال جديدة.

مهرجان "دلقوا الخمرة"

اتهم الملحن تامر علي، مغني المهرجانات حمو بيكا، بسرقة لحن أغنية "كتر خيري"، للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعدما استخدمه في المهرجان الجديد "دلقوا الخمرة"، الذي طرحه فجر يوم 3 مارس 2020.

وأكد تامر علي، لـ"الوطن"، أنّه سيتقدم بطلب عاجل لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، التي يترأسها الشاعر فوزي إبراهيم، بشأن مخاطبة صُنّاع المهرجان، وحال عدم الوصول إلى حل قانوني، سيلجأ إلى حذف المهرجان من موقع الفيديوهات يوتيوب، انطلاقا من القانون الخاص بالحفاظ على الملكية الفكرية.

ورد مطرب المهرجانات حمو بيكا، على اتهامه بسرقة لحن أغنية "كتر خيري"، في مهرجانه الذي طرحه بالتعاون مع علي قدورة، ونور التوت، وتوزيع فيجو الدخلاوي 2020، قائلا: "معنديش مشكلة أمسح أغنية (دلقوا الخمرة) لو هتسبب مشكلة، مضيفًا: "نحترم جميع الأشخاص، ونحترم الملحن تامر علي، لكننا لم نقصد اقتباس الأغنية، ونعتذر عن ذلك إذا كان هناك تشابه".

أغنية "فارق معاك"

تعرض الفنان رامي صبري، لتهمة سرقة لحن أغنية "تاني" للمطرب هيثم سعيد، وذلك في أغنيته الشهيرة "بتاع بنات" من ألبومه فارق معاك، التي تصدر على أثرها تريندات البحث عبر موقعي "تويتر"، و"يوتيوب"، عقب طرح الألبوم.

وأكد المطرب هيثم سعيد، عبر حسابه على فيس بوك، أنّ المطرب رامي صبري، سرق لحن أغنيته "تاني"، التي طرحها عام 2011، الذي يتشابه مع أغنية رامي صبري الجديدة "بتاع بنات"، ضمن ألبومه الجديد.