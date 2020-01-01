"انفصال وإنجاب وارتباط بمايا" شائعات أحيطت بحسن الرداد وإيمي سمير غانم

06:13 ص | الإثنين 15 يونيو 2020
حسن الرداد وإيمي سمير غانم

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

كتب: رحاب عبدالراضي

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منذ ارتباطهما في 2016، لم تتوقف شائعات انفصالهما، ولا أحد يعلم سبب لذلك ودائما ما يتجاهل الفنانان تلك الشائعات، ولكن في بعض الأحيان يخرج حسن الرداد، ليرد عليها معبرا عن استيائه من تكراراها بهذا الشكل.

وفي حساب منسوب للرداد على "تويتر"، كتب الفنان ردا على الشائعة التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأشارت إلى إنفصالهما، "الصحافة الصفراء لا تنتهي.. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".

كما نفى الشائعة الإعلامي رامي رضوان، بنشر صورة تجمعه زوجته دنيا سمير غانم، وإيمي وحسن.

ومنذ أشهر لاحق الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، شائعة انفصالهما عن بعضهما البعض بعد خلافات حادة وقعت بينهما، لذا خرج الثنائي عن صمتهما وقررا نفي تلك الشائعات واتهام الصحافة باختلاق القصة.

 كما تنوعت الشائعات التي لم تتوقف عند انفصالهما فقط، حيث أثيرت شائعة حول إنجاب طفلة.

وتردد سابقا أن الثنائي رزقا بطفلة أسماها كنزي ولم يكشفا عنها خوفا من الحسد ولكن جاء رد حسن الرداد لينفي ذلك تمام.

ارتباطه بمايا دياب

عقب عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" في موسم الرياض بالسعودية انطلقت شائعات الارتباط بين الفنان حسن الرداد والفنانة مايا دياب، التي شاركته في عرض المسرحية".

وخلال لقائه في برنامج "mbc trending" على قناة mbc قال الرداد، إن مايا بمثابة أخت له وبحكم العمل سويا توطدت علاقتهما وأضاف "إنسانة طيبة جدا وجدعة". 

وفاة إيمي سمير غانم

كما زادت الشائعات من حدتها ووصلت إلى الحديث عن وفاة إمي سمير غانم بعد صراع مع المرض، ولكن بطريقتها الخاصة ردّت إيمي على شائعة وفاتها بمقطع فيديو عبر يومياتها على "انستجرام".

وفي الفيديو ظهرت إيمي بصحبة مصفف الشعر الخاص بها، والتقطت معه صورة لتوثيق الحدث.

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