بين الرد والسكوت.. تنمر الجمهور على أبناء المشاهير "ملابس ولون"

السوشيال ميديا أصبحت مشاعا لكثيرين، يتطاولون من خلالها وينتقدون غيرهم دون وجه حق، وهو ما حدث مع الفنان شريف منير، الذي اندلعت أزمة حوله مع أحد المعلقين على صورة بناته، ليتصدر اسمه مواقع البحث، خاصة بعد تهديده للمتنمرين بمقاضاتهم.

وظهر شريف منير في فيديو مع بناته، قائلا: "دول المذنبين، دول المتهمين، اللي عملوا المصيبة، اللي أذوا الناس، اللي أذوا الدين، لأن الناس اللي شتموني ملايكة، بيكلموني بالدين، البنتين الكبار أوي دول هما اللي أذوا الدنيا كلها، عموما بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، ودعمتني ودعمت أولادي".

وأضاف منير: "بطلب من الناس يبقى في وقفة قوية، يجوز إننا كنا نقطة تحول، لازم كلنا نبقى إيد واحدة، أي أذى يجيلك، أو أي تنمر يحصلك، متسكتوش، اعملوا بلاغ، الاهتمام غير طبيعي من السيد النائب العام، والناس فارق معاها جدا جدا، وعاوزين يساعدوا جدا جدا، لازم نحط حدود للناس اللي بتمشيلنا حياتنا".

وتابع شريف منير: "دول بناتي اللي اتهانوا واتجرحوا، بس الرد هيبقي جامد أوي".

بينما وجّهت ابنته فريدة رسالة قائلة: "عاوزة أقول إن أنا اتهانت وأتاذيت وعاوزة حقي وحقي هيرجعلي إن شاء الله".

واقعة التنمر تلك لم تقع مع شريف فقط، لكن طالت بعض النجوم من الوسط الفني والرياضي أيضا، بينهم من رد على منتقديه وبينهم من اختار الصمت.

محمد رمضان

وفور نشر محمد رمضان، صورة له بصحبة نجله من أحدث كليباته "كورونا فيروس"، سخر بعض متابعيه من لون الطفل.

ونشر رمضان، صورة للفتاة التي انتقدته والتي علقت على صورة ابنه علي قائلة: "أسود زي أبوه، المصيبة إن محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

ورد رمضان عليها قائلا: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقنا بيها، ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية، والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

كريم فهمي

نشر كريم فهمي، صورة من حفل زفاف شقيقه أحمد، ورغم إخفائه لملامح ابنتيه، لكنه لم يسلم من التنمر عليهما، إذ كتبت إحدى السيدات عبر حسابها على تويتر: "كريم فهمي حاطط قلوب على صور بناته في الوقت اللي نانسي عجرم منزله فوتوسيشن لبنتها اللي عمرها شهور وزي القمر ما شاء الله، طبعا هو خايف على بناته من الحسد واللي واضح إنهم أحلى كتير من بنت نانسي".

ورد كريم على التغريدة كاتبا: "مش قصة أحلى ولا أوحش، قصة إن أنا حر بس للأسف السوشيال ميديا ادت ناس كتير حق التدخل في الحياة الشخصية، يعني حضرتك مقدرش أقولك بتلبسي ده ليه ومتلبسيش ده ليه زي فلانة مثلا متحررة، كده ابقا قليل الذوق. شكرًا".

رانيا يوسف

وفي احتفال رانيا يوسف، بتخرج ابنتها ياسمين، سخر رواد مواقع الاجتماعي من وزن ابنتها الزائد وشكلها الذي يبدو أكبر من سنها، ليطالب بعض الجمهور رانيا يوسف باستخدام خاصية البلوك معهم إلا أنّها فضلت تجاهلهم.

ليلى علوي

كما طال التنمر خالد ابن ليلى علوي بالتبني، إذ سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وزنه الزائد.

شيكابالا

واندلعت حملة من التنمر والهجوم على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، بسبب لون بشرة ابنه رغم إخفاء ملامحه، لكنه فضل السكوت، في حين دافع عنه العديد من نجوم الوسط الرياضي والفني.