حفلات واستحمام بالشواطئ.. مواطنون يبحثون عن الفرح رغم كورونا

قرابة 3 أشهر قضاها المواطنون في العزل المنزلي تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، منذ 25 مارس الماضي، بتطبيق الحظر الجزئي كأحد سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتسبب حتى الآن في آلاف الإصابات.

ورغم أن الإجراءات الاحترازية ما زالت قيد حيز التنفيذ فضلا عن التوعية دائما بأهمية اتباع سياسية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، هناك مواطنون اخترقوا تلك القواعد بحثا عن الفرحة والمتعة، مثلما حدث في الإسكندرية والغردقة.

مواطنون يستحمون في شواطئ الإسكندرية رغم قرار الغلق

وأقدم عدد من أبناء محافظة الإسكندرية، على الاستحمام في الشواطئ المجانية، رغم قرار إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتجمع عدد من الأهالي داخل الشواطئ بداية من شاطئ أبو قير وشواطئ المنتزة أول، مروراً بشواطئ الشاطبي والسلسلة والأنفوشي ورأس التين، بالإضافة إلى شواطئ العجمي.

فندق بالغردقة يقيم حفل رقص جماعي.. و"السياحة" تحقق

ويجري قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، تحقيقًا موسعًا مع مسؤولي أحد المنتجعات السياحة بمدينة الغردقة، لمخالفة اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

والمخالفة التي ارتبطت بذلك المنتجع، تدور حول إقامة حفل جماعي لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، والمنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.

بدون كمامات.. ماراثون جري على كورنيش الإسكندرية

نظم أحد الفرق الخاصة "first run team"، ماراثون جري على كورنيش الإسكندرية، تحت شعار "جدد مودتك ماراثون القوة"، شارك فيه عدد كبير من الشباب والأطفال والفتيات، وذلك خلال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما آثار غضب الكثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لجروب "First Run Team"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا كبيرا من الصور ومقاطع الفيديو للماراثون الذي نظم، يوم الجمعة الماضية.

وتظهر الصور مشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات والأطفال، معظمهم لا يرتدي كمامات، في الماراثون الذي انطلق من أمام مبني "سان ستيفانو" إلى سبورتنج وصولا إلى مكتبة الإسكندرية.

حفلات الزفاف دون إجراء التباعد الاجتماعي

وفي 6 يونيو الماضي، قررت نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، إخلاء سبيل شخص وبعض السيدات من قرية العمار بمركز طوخ، لقيامهم بالاحتفال بعرس ابنة المتهم الأول، ثم تنظيم زفة لأغراض "الصباحية"، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

وفي 31 مايو الماضي، حكى أحمد محفوظ تفاصيل إقامة فرح شعبي بقرية عمروس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وقال محفوظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه تواصل مع رئيس مركز ومدينة الشهداء وأخبره أن هناك عائلة تنوي إقامة فرح بالقرية ووجه رئيس الوحدة المحلية التي أوقفت أعمال نصب "الصوان".

وأوضح محفوظ، أن الفرح كان لنجل "شيخ الغفر" وأنه انتقل لمنطقة فضاء في الأراضي الزراعية وأقام بها الفرح بالفعل وأن صاحب الفراشة قام ببثه مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية حضرت وتم القبض على منظمي الفرح وإحالتهم للتحقيق، لافتًا لوجود قرى مجاورة لهذه القرية معزولة بسبب انتشار فيروس كورونا.