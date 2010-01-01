أطباء يوضحون المدة الزمنية التي يعيشها فيروس كورونا داخل الثلاجة

03:43 م | الأحد 14 يونيو 2020
الثلاجة

الثلاجة

كتب: منة الصياد

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على مدار الأشهر الماضية، أوضحت العديد من الدراسات العلمية، قدرة عيش فيروس كورونا المستجد في درجات حرارة منخفضة، والتي جاء من بينها تلك التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

ووفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين غير الربحي في واشنطن العاصمة، يعتقد الباحثون أيضًا أن درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة تساعد الفيروسات على البقاء لفترة أطول، ولكن يشكون في أن الفيروس يبقى حيا بالتأكيد وهو مجمد.

وتشرح وزارة الصحة في نيوجيرسي، في دراسة عام 2010، استخدمت فيها فيروسين مرتبطين بفيروس كوفيد-19 للنظر في آثار درجة الحرارة والرطوبة على بقاء الفيروسات، أن كلاً من درجات الحرارة المنخفضة، عند 4 درجات مئوية تقريبًا، ومعدل الرطوبة المنخفض، 20%، تساعد الفيروسات على البقاء لفترة أطول.

وتعليقًا على ما يتم تداوله حول إمكانية عيش فيروس كوفيد-19 في درجات الحرارة المنخفضة، وبشكل خاص داخل الثلاجات، يقول الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والأمراض المعدية بالمعهد القومي للكبد، في تصريحاته لـ "الوطن"، إن فيروس كورونا المستجد يمكنه العيش بشكل طبيعي حتى 4 درجات مئوية.

وأوضح عز العرب، أن الفيروس يمكنه العيش بشكل طبيعي داخل الثلاجة، لكنه يصعب وصوله إليها بشكل مباشر، لأنه ينتقل عن طريق الرذاذ المباشر، "ممكن فيروس كورونا يعيش جوا التلاجة، بس في حالة وصوله إليها بشكل غير مباشر، زي إن مثلا حد يضع جواها أكل عليه رذاذ حد مريض وبعد كده يتم لمس الأكل ده".

ومن جانبه، يشير الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والفيروسات، إلى أن درجات الحرارة كلما انخفضت كلما ازدادت إمكانية عيش فيروس كورونا لفترات أطول، معقبًا: "كل ما درجات الحرارة بتقل الفيروس بيعيش أكتر وده في حال إن وُجد في درجات حرارة قليلة زي بيئة الثلاجة، لكنه لم يثبت علميًا حتى الآن هو ممكن يعيش لفترة زمنية أد إيه".

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