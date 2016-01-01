بخلاف "السندريلا".. مرات قلد فيها محمد رمضان أحمد زكي (فيديو)

تصدر هاشتاج بعنوان "محمد رمضان أفضل من أحمد زكي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قائمة تريندات موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث أقام عدد من نشطاء السوشيال ميديا مقارنة فنية بين الراحل أحمد زكي ومحمد رمضان، وذلك عقب تصريح الكاتب الكبير وحيد حامد، إنّ هناك مناقشات جمعته بالفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، مؤخرًا، بشأن التعاون سويًا في عمل درامي جديد، خلال الفترة المُقبلة.

وقدم الفنان محمد رمضان، شخصية أحمد زكي خلال المسلسل التلفزيوني "السندريلا" والذي جسد حياة الراحلة سعاد حسني، وبخلاف ذلك العمل قلد "رمضان" النمر الأسود أكثر من مرة خلال لقاءاته بالبرامج التلفزيونية، والتي نرصدها في السطور التالية..

محمد رمضان قلد آخر لقاء تلفزيوني ظهر به أحمد زكي

في عام 2016، قلّد محمد رمضان، الفنان الراحل أحمد زكي بآخر لقاءاته التلفزيونية مع الإعلامي عماد الدين أديب والذي كان يتحدث فيه عن آخر أفلامه "حليم"، وذلك خلال برنامجه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" عبر شاشة "أون تي في".

واندمج رمضان في مشهد التقليد، الذي يؤديه أمام الكاميرا، فتساقطت دموعه، ومعه الإعلامي عمرو أديب، الذي قام من مقعده وقبّل رأسه على الهواء قائلا له: "إنت خليتنا كلنا دمعنا أنت عبقري يابني أنت فعلا ممثل".

وخلال ظهور محمد رمضان، في برنامج هالة سرحان على قناة "المحور"، تحدث عن اختياره لتجسيد شخصية أحمد زكي عن طريق ترشيح المخرج سمير سيف.

وبالحلقة أيضا، قلد رمضان آخر لقاءاته التلفزيونية مع الإعلامي عماد الدين أديب والذي كان يتحدث فيه عن آخر أفلامه "حليم"

نفس المشهد الذي قلده رمضان مع عمرو أديب وهالة سرحان، سبق وأن قدمه أيضا مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" عبر قناة الحياة، وذلك عام 2018.

وكان السيناريست وحيد حامد، أوضح لـ"الوطن" أن المناقشات تطرقت إلى إمكانية تقديم حياة الفنان الراحل أحمد زكي، في عمل درامي، ويُجسد البطولة محمد رمضان، مؤكدًا أن الأمر كان في سياق الاقتراحات، ولم يُتخذ خطوة جادة تجاهه بعد، ولا يعرف إمكانية خروج العمل للنور من عدمه.