لماذا قمم بعض الجبال أعلى من غيرها؟.. علماء يوضحون

09:25 ص | الأحد 14 يونيو 2020
لماذا قمة جبل أعلى من أخرى

لماذا قمة جبل أعلى من أخرى

كتب: وكالات

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نلاحظ أن هناك قمة جبل أعلى من أخرى، دون معرفة أسبابه أو سر ذلك، وهو ما أوضحه بحث جديد أجراه العلماء الألمان أن ارتفاع سلاسل الجبال الكبرى مثل الأنديز أو الهيمالايا، لا يتوقف على معدلات سرعة صعودها وتآكلها، كما اعتقد سابقا، بل يتوقف على قوى تكتونية تجعل الجبال في مستوى معين.

ونشأت أعلى سلاسل الجبال على سطح الأرض على حدود الألواح الليثوسفيرية المتلاقية حيث يمر لوح واحد تحت لوح علوي آخر ليتوغل إلى غشاء الأرض،  كما تنمو الجبال على مدى ملايين الأعوام في أماكن اصطدام وكسر الألواح التكتونية، بحسب "روسيا اليوم".

وقام العلماء في مركز بوتسدام لفيزياء الأرض وجامعة مونستر بتحليل متانة الألواح الليثوسفيرية. كما قاموا بحساب القوى التي تؤثر عليها على طول حدودها، وحصلوا على نتيجة قياس التدفق الحراري على حدود الألواح المتلاقية والذي يتوقف بدوره على قوة الاحتكاك بين الألواح الليثوسفيرية.

وأعد العلماء نموذجا كمبيوتريا لعملية نمو الجبال على مدى ملايين الأعوام فوق مناطق اصطدام وكسر الألواح الليثوسفيرية المتلاقية.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع الجبال يتوقف بالدرجة الأولى على التوازن بين القوى التكتونية للألواح الليثوسفيرية في قشرة الأرض وغشائها.

وحسب العلماء التوترات التي تتحمل المسؤولية عن صعود سلاسل الجبال ونزولها، حيث اتضح أن كل سلاسل الجبال المعروفة ذات ارتفاع مختلف، مثل جبال الهيمالايا وجبال اليابان وسومطرة، تظل في حالة توازن القوى التكتونية رغم أنها تقع في مناطق مناخية مختلفة حيث تتباين سرعة التآكل.

وأظهر النموذج الكمبيوتري الجديد أن سرعة نمو سلاسل الجبال تزداد في حال التآكل السريع، أما ارتفاعها فيبقى ثابتا وذلك من أجل الحفاظ على التوازن التكتوني.

فيما يتعلق بالجبال الواقعة على حافة القارة فإن القوة التكتونية المسؤولة عن كسر الألواح تلعب هناك دورا رئيسا، أما النسبة بين التوترات الأفقية والعمودية فتحدد بنهاية المطاف ارتفاع سلاسل الجبال.

 وأشار أصحاب الدراسة إلى أن استنتاجات خرجوا بها تخص قبل كل شيء الجبال التي تقع فوق مناطق اصطدام الألواح التكتونية وكسرها، أما بقية جبال العالم فإنها بحاجة إلى دراسات إضافية وإعداد نماذج كمبيوترية أخرى.

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