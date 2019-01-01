"الخير في زمن كورونا".. كريم يدعم عمال النظافة بـ1000 كمامة قطنية

عمال النظافة أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس «كورونا»، بسبب تعاملهم المباشر مع النفايات، وتواجدهم لفترة طويلة فى الشوارع، لممارسة عملهم بدأب شديد، لذا فكر كريم جمال، صاحب محل ملابس داخلية شهير بمحافظة بورسعيد، بإنتاج 1000 كمامة قطنية، وتوزيعها على عمال الشوارع وأسرهم.

أطلق «كريم» مبادرته منذ أسبوع، حيث يتجول يومياً فى الأحياء المجاورة لتوزيع الكمامات، ويساعده بعض المتطوعين، معتبراً أن الكمامات القطنية مناسبة لعمال النظافة، لاعتبارات عديدة، بعضها مادية، حيث يصعب عليهم شراء كمامة طبية يومياً، فضلاً عن إمكانية استخدامها أكثر من مرة بعد غسلها وكيّها وتعقيمها جيداً، كما أنها لا تتلف سريعاً فى ظل عملهم الشاق: «بيلفوا فى الشوارع، ويشتغلوا فى عز الحر والشمس طول النهار».

أما عن سبب اختياره لعمال النظافة، يرى «كريم» أن أغلبهم لا يدركون حجم الجائحة التى تمر بها البلاد، ولا يرتدون الكمامة، لذا وجد فى مبادرته فرصة لبث روح الحماس بينهم، ودفعهم للاهتمام بممارسة الإجراءات الوقائية، خلال فترات انتشار الفيروس.

«إحنا فى فترة الذروة زى ما وزارة الصحة أعلنت، وده الوقت اللى المفروض الكل يلتزم ويلبس كمامته، وكتر خير عمال النضافة إنهم شغالين وبينزلوا كل يوم يلموا القمامة من كل حتة، ووارد جداً إنهم يتصابوا»، يقولها «كريم».