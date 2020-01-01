في لافتة طيبة.. لاعبو إنتر ونابولي يكرمون أطباء إيطاليا (صور)

في لافتة إنسانية رائعة، خطف لاعبو إنتر ونابولي أنظار الجميع، بعدما قاموا بالتصفيق للأطقم الأطبية، بعد وقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وقام لاعبو إنتر ونابولي، وجميع الحاضرين في ملعب اللقاء من أعضاء الفريقين، بالتصفيق للأطقم الطبية، وسط تواجدهم في منصف ملعب المباراة قبل إنطلاق المواجهة، وذلك كنوع من التكريم على جهودهم في السيطرة على الجائحة العالمية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

إنتر يعلق على واقعة تكريم الأطباء

وعلق الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان، عبر تويتر، على الواقعة قائلا: "مشاعر قلبية خلال دقيقة الصمت قبل انطلاق المباراة في ذكرى كل ضحايا وباء كوفيد-19".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قد حسم نتيجة المباراة، ليحجز نابولي مقعده في المباراة النهائية، لملاقاة يوفنتوس، مستغلا فوزه في مباراة الذهاب، بملعب "جوزيبي مياتزا" بهدف نظيف.

والجدير بالذكر، أن مباراة الإنتر ونابولي، تعد المباراة الثانية في إيطاليا، منذ إيقاف الأنشطة الرياضية خلال شهر مارس الماضي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل أن يجري اتخاذ قرارات حكومية بالعودة لخوض المنافسات مرة أخرى.