أمومة الحيوانات.. أنثى فيل تعلم ابنها مواجهة الصعوبات

أنثى فيل تعلم ابنها المشي
عالم الحيوان دائما ما يجذبك حوله، فيوميا نسمع عن كثير من القصص والوقائع ويتم تداول العديد من الفيديوهات التي يحبها الناس ويعيدون نشرها معبرين عن إعجابهم وحبهم لأفعال الحيوانات العفوية.
من ضمن هذه الفيديوهات التي تم تداولها، هو فيديو بين أنثى فيل وابنها، جسد معاني الأمومة، حيث يعتبر العلاقة بين الأم والطفل أثمن علاقة في الأرض. ومن أنقى الروابط الموجودة في عالم الحيوان أيضًا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعلم أنثى الفيل ولدها السير وسط الصعوبات.
وفي أثناء تعليمها لابنها الخطوات، وقفت الأم تزيل العقبات من الطريق لطفلها.
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