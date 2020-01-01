كرة القدم تتحدى الوباء.. جماهير برشلونة تشجع بالتدابير الاحترازية

عشقها الساحر يجعلك لا تخاف الموت ، تلك هي الساحرة المستديرة كما يطلق عليها ، رغم تفشي فيروس كورونا ، ألا أنها عشق لا يضاهيه عشق تجعلك تكسر كل القيود تطوف كل المحيطات والأنهار والجبار ، تذهب لكل البلدان القريبة والبعيدة تأخذلك إلى عالم آخر من الأفراح إذا فاز فريقك وتدخلك في العالم الأحزان إذا خسر، في النهاية تجعلك تنسي كل شئ من أجل مشاهداتها .

ذلك ما فعلته جماهير برشلونة عقب عودة النشاط الرياضي وعودة مباريات الدوري الإسباني "الليجا" مرة أخري ، حينما كسرت كل القيود محاولة بالتدابير الإحترازية تخطي ومحاربة ذلك الوباء القاتل الذي ضرب البلاد لم يفرق بين أحد ، لكنها الساحرة المستديرة التي تجبرك علي أن لا تبعد أنظارك معها وتخطفك إلى عالم مليء بالإثارة.

غابت الكرة عن الملاعب 90 يوما منذ أن ضرب فيروس كورونا الصين، وما لحقها من بلدان لتغيب شمس متعة كرة القدم عن الملاعب من مارس وحتي أيام قليلة ماضية ، رغم عودة دوريات كبري ، الا أن متعة الليجا ومشاهدة ميسي ورفاقه تجبرك على نسيان الهموم ونسيان الوباء أيضا .

ورغم تعليمات منظمة الصحة العالمية برفض التجمعات ، وإيقافها في المناسبات وأدي ذلك لغياب الجماهير عن الملاعب والأماكن المغلقة خوفا من تفشي الفيروس ، الا أن جماهير برشلونة رفضت ذلك بل وأصرت على ملازمة ومتابعة فريقها بعيد عن المدرجات وبعيد عن المنازل للتجمع جميعا لمتابعة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الجولة الـ 28 من الليجا.

جماهير فالنسيا في محيط المستايا

على الجانب الآخر أصرت جماهير فالنسيا الإسباني ، ورغم رفض مسئولي رابطة أندية الليجا حضور الجماهير ، إلا أن الجماهير كانت حاضرة في محيط ملعب الميستايا أمس خلال ديربي فالنسيا أمام ليفانتي خلال منافسات نفس الجولة ، قبل أن تتفرق بعد فشل محاولاتهم متابعة فريقهم عن قرب ، ورغم غياب العالم عن الشوارع والمناسبات وإلغاء احتفاليات وأصبح العالم يدار عبر الفيديو كونفراس ، إلا ان متابعة كرة القدم فشلت عبر شاشات التلفاز أو الفيديو كونفراس ، لتتعجل الجماهير العودة للملاعب وتثير الأزمات بسبب الساحرة المستديرة التي يصر من خلالها على محاربة الوباء "كورونا"