بعد أسبوع.. نصف الكرة الأرضية على موعد مع الانقلاب الصيفي

في خلال أسبوع من الآن، ستكون الكرة الأرضية على موعد مع حدث فلكي هام يتكرر في هذا التوقيت من كل عام، وهو الانقلاب الصيفي.

تفاصيل ظاهرة الانقلاب الصيفي

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية، خلال حديثه مع "الوطن"، أن الانقلاب الصيفي يحدث كل عام في هذا الموعد تقريبا حيث يميل القطب الشمالي للأرض باتجاه الشمس، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى شمالها في السماء حيث تكون أشعتها عمودية تماما على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف (الانقلاب الصيفي) في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) في نصف الكرة الجنوبي.

21 يونيو .. كسوف الشمس الحلقي ومولد القمر الجديد

وبعد يوم من الانقلاب الصيفي، ستشهد الأرض كسوف حلقي للشمس ومولد قمر جديد.

ولا يحدث كسوف الشمس أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، كما لا يحدث أي كسوف للشمس إلا بعد مرور أسبوعين كاملين من اكتمال بدر القمر.

وسيحدث كسوفا حلقيا للشمس، عندما يكون القمر في مداره بعيدا عن الأرض فيغطي قرص الشمس ولكن ليس تماما فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم.

يبدأ مسار الكسوف الحلقي للشمس في وسط إفريقيا ويعبر المملكة العربية السعودية وشمال الهند وجنوب الصين وينتهي في المحيط الهادئ.

ويظهر هذا الكسوف ككسوفا جزئيا في معظم أنحاء شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وبعد انتهاء ذروة هذا الكسوف يولد هلال القمر الجديد (هلال شهر ذو القعدة).

يبدأ مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحا وتكون ذروته في 7:20 ونهايتة في 8:20 صباحا تقريبا، علما بأن الأيام الأولى لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلا.