بفضل كورونا.. ظهور كنيسة ابتلعتها بحيرة قبل مئات السنين

07:15 م | السبت 13 يونيو 2020
ظهور كنيسة ابتلعتهابحيرة قبل 1600 عام

ظهور كنيسة ابتلعتهابحيرة قبل 1600 عام

كتب: وكالات

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أدى فرض الحظر وإجراءات العزل المنزلي في العديد من الدول بسبب فيروس كورونا، لانخفاض النشاط السكاني في إحدى البحيرات التركية وانخفاض التلوث، وظهرت كنيسة قديمة ابتلعتها المياه قبل مئات الأعوام والتي تقع على عمق مترين تحت المياه بشكل واضح جدا.

والتقطت السلطات المحلية مشاهد جوية تظهر فيها كنيسة هائلة الحجم مغمورة في المياه بحيرة "أزنيق" التركية، تعود لحوالي 1600 عام حسبما قدر العلماء. 

وبنيت الكنسية بحسب وكالة سبوتنك، على قمة معبد قديم، لكن الهيكل انهار في عام 740 بسبب زلزال ضرب المنطقة ما أدى لغمرها في مياه البحيرة.

وبنيت الكنيسة في عام 390 بعد الميلاد، من لتكريم القديس نيوفيتوس، الذي كان من بين القديسين والمسيحيين المتدينين الذي عاش في فترة الأباطرة الرومان دقلديانوس وغاليريوس.

واكتشفت الكنيسة لأول مرة في عام 2014، من قبل خبراء في الآثار، وصنف معهد الآثار الأمريكي الكنيسة كواحدة من أفضل 10 اكتشافات في عام 2014.

وقال رئيس قسم الآثار في جامعة أولوداغ التركية، البروفيسور مصطفى شاهين: "نعتقد أن الكنيسة بنيت في القرن الرابع أو في وقت لاحق، ومن المثير للاهتمام أن لدينا نقوشاً من العصورالوسطى تصور عملية القتل هذه، حيث نرى نيوفيتوس يقتل على ساحل البحيرة".

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