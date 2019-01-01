بعد وفاة مواطن بالغربية بسببه.. كيف يؤدي الشعور بالحزن إلى الموت؟

01:42 ص | الأحد 14 يونيو 2020
الحزن والاكتئاب

الحزن والاكتئاب

كتب: منة الصياد

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توفي مواطن نتيجة إصابته بأزمة قلبية حزنا على وفاة نجل عمه الذي فارق الحياة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، في قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وسقط المواطن مغشيا عليه بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على نجل عمه أمام مقابر العائلة بوسط القرية، وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

كيف يؤدي الشعور بالحزن إلى الموت؟

ويعد تراكمات الحزن الشديد سواء عند فقد شيء أو شخص ما عزيز على الفرد، تؤثر على صحة الشخص بصورة كبيرة، وهو ما أكده الدكتور جمال فرويز، الخبير النفسي في حديثه لـ"الوطن".

وأوضح "فرويز"، أنه في حال فقدان الفرد لشخص عزيز عليه وإصابته بالحزن، يجب التعامل مع الأمر بشكل سريع، حتى لا يدخل الشخص في حالة نفسية سيئة، مستطردًا: "عدم التعامل مع الحزن بصورة سليمة يؤدي إلى تغيرات كيميائية بتحصل في المخ".

وتابع استشاري الطب النفسي، أنه عند حالة تعرض الشخص لحزن بالغ، تزداد نسب إفراز هرمون النورأدرينالين بالجسد، وهو ما يزيد في انقباض الأوعية الدموية داخل الجسم والمخ والقلب، ليؤدي بذلك إلى الارتفاع الشديد في ضغط الدم الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بجلطات قلبية أو مخية ومن ثم الوفاة.

نصائح للتغلب على الإصابة بالحزن الشديد

ولتجنب الإصابة بحالة نفسية سيئة عند فقدان شخص أو شيء ما عزيز على الفرد، يقدم استشاري الطب النفسي عدد من النصائح لعدم التعرض لهذه الحالة: 

- ضرورة التقرب من أفراد الأسرة والأصدقاء وتقوية العلاقات الاجتماعية في هذه الفترة.

- ممارسة العمل بشكل مستمر.

- ممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المختلفة.

- الخروج من المنزل قدر الإمكان والذهاب للتنزه بأماكن مختلفة.

- ممارسة الهوايات المفضلة. 

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