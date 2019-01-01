آخرهم حفل آمال ماهر.. حفلات النجوم "أونلاين" في زمن الكورونا (فيديو)

في ظل حالة التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يحاول الجميع التعايش مع الأمر من بينهم نجوم الغناء الذين حاولوا التخفيف عن الجمهور بحفلات "أونلاين" مع إلغاء التجمعات؛ لتتصدر فعالياتهم قائمة التريندات بالمواقع المختلفة فضلا عن كونها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل آمال ماهر من أمام سفح أهرامات الجيزة

وآخر الذين قدموا حفلات، كانت الفنانة آمال ماهر، وذلك من أمام سفح أهرامات الجيزة، ظهرت خلاله مع الفرقة الموسيقية، التى يقودها الموسيقار هاني فرحات، على نغمات أغنيتها الشهيرة "ياما عز عليا بعادك"، مرتدية ملابس "كاجول".

وتم بث الحفل في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية - على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد"، إضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

حفل تامر حسني بمسرح الصوت والضوء

في 25 مايو الماضي، أحيا الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وجرى بث الحفل على قناة "ON E".

وخلال الحفل، عرض تامر حسني فيديو كليب لأغنية "وأنت معايا" التي يغني فيها "ديو" مع الشاب خالد للمرة الأولى، كان ذلك بمثابة مفاجأة منه لجمهوره في عيد الفطر، وغناها بطريقة مختلفة عن التي طرحت بها في ألبوم "عيش بشوقك".

وبدأ تامر حسني الحفل على أغنية "الأصل مصري"، ووجه كلمة لفرقته الموسيقية: "طبعا أنتم وحشتكوا الحفلات.. إن شاء الله هنرجع أحسن من الأول"، وبعدها غنى أغنية "حلو المكان" وهي من فيلمه الأخير "الفلوس"، ليشير إلى الأهرامات ويقول: "مفيش أعرق من المكان دا كدة"، ويقوم بعدها بغناء "عينيا بتحبك"، و"بعيش".

حفل أنغام بمسرح الصوت والضوء

وثالث أيام عيد الفطر المبارك، قدمت الفنانة أنغام حفلا على مسرح الصوت والضوء بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، ولقي نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، ومطالبات من الجمهور باستمرار مثل هذه الحفلات.

وقدمت أنغام عددا من أغانيها الناجحة التي اشتهرت بها وقد لاحظ الجمهور أن جميع الأغاني التي قدمتها هذا الحفل اختارتها مليئة بالحب والتفاؤل.

كما تفاعل مع حفل أنغام عدد من الفنانين منهم لطيفة التي كتبت عبر حسابها الخاص بتويتر "معقولة جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبي منورة الدنيا كلها بحبك"، لترد أنغام قائلة "حبيبتي يا لطيفة".

بعد حفل المتحدة.. محمد فؤاد يتصدر تريند "جوجل"

تصدر الفنان محمد فؤاد، قائمة التريندات بموقع "جوجل"، تزامنا مع الحفل الغنائي الذي قدمه، على قناة "الحياة"، والذي قدمته الشركة المتحدة، ضمن حفلات العيد على قنواتها.

ومع حفل محمد فؤاد وقدم "فؤاد" مجموعة من أغانيه: "موعداني، يا أصلي، ابن بلد"، خلال الحفل الذي أقيم في حديقة الأزهر، بمشاركة علاء عبدالخالق، وحنان.

لقطات من حفل الفنان محمد منير الأخير: حدوتة مصرية

غناء وبكاء وتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ذلك هو ملخص حفلة الكينج محمد منير، 30 مايو الماضي، بمنزله في القاهرة تحت رعاية شركة WE، والتي بدأت بتعريفه لـ 3 وجوه شابه، هم دينا الوديدي، نوران أبو طالب، أحمد زيزو، والذين وصفهم بـ"أمل المستقبل"، قائلا: "أنا وصلت لمرحلة العكاز ودول مساعديني".

وبصحبة الوجوه الثلاثة، قدم "منير" عدد من أغانيه مثل "حدوتة مصرية، شبابيك، في دايرة الرحلة، علموني عينيكي، عصفورة، ممكن"، متفاعلا معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن تصدر اسم "الكينج" قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل".

إليسا تحيي أول حفل غنائي "أونلاين"

في 5 يونيو الماضي، أحيت المطربة إليسا أول حفل أون لاين، وقد شهد الحفل نجاحا كبيرا، حيث تفاعل معه جمهور السوشيال ميديا بسبب إطلالتها المميزة.

وقدمت إليسا خلال الحفل، مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة منها "قهوة الماضي" والتي طرحتها إليسا مؤخرًا وحققت أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب".

حفل نانسي عجرم الـ"أون لاين" يقترب من 3 ملايين مشاهدة

ومنذ أيام، حقق أول حفل لنانسي عجرم أون لاين، نسبة مشاهدة عالية، عبر قناتها على يوتيوب، ليقترب من 3 ملايين مشاهدة.

نانسي قدمت الحفل منذ أسبوعين، بعنوان "أمل بلا حدود"، وتصدر الحفل وقت بثه، التريند في مصر ولبنان، رغم أن نانسي كانت تخشى من هذا الحفل، بسبب الاختلاط مع فرقتها، لكن بعد ضغط من الجمهور، وافقت مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

تامر عاشور وحفله الأول "أون لاين" في مارس

وفي مارس الماضي، نشر الفنان تامرعاشور مقطع فيديو بقناته الرسمية عبر يوتيوب من خلال خاصية البث المباشر، لحفله الموسيقي وتفاعل الجمهور مع البث المباشر وتابعه أكثر من 77 الف متابع.

وانهالت التعليقات على الفيديو من جمهوره بطلب أشهر أغاني تامر عاشور.