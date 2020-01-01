تطوير أسمنت لشفاء العظام وتصنيع الأطراف الاصطناعية

12:47 ص | السبت 13 يونيو 2020
العظام

العظام

كتب: وكالات

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في إطار التقدم الطبي، طور علماء ألمان أسمنتا ذاتي الشفاء، وذلك لربط العظام وتصنيع الأطراف الاصطناعية.

وتكون العظام البشرية قادرة على التعافي بشكل ذاتي، ولكن في حالات الضرر الشديد لا يمكن الاستغناء عن التدخل الجراحي، حيث يتم استخدام المواد التي تعيد شكل العناصر التالفة في الهيكل العظمي البشري، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وتمكن موظفوا جامعة فورتسبورج وجامعة يينا من تطوير مادة على أساس الأسمنت وفوسفات الكالسيوم تسمح باستبدال العظام، والتي تتميز بقوة ممتازة بسبب وجود ألياف الكربون أيضا، وفق موقع "Scientific Reports".

وتمنح الألياف المادة خاصية الشفاء الذاتي، وبذلك يمكن عدم استبدال الأطراف الصناعية أو الأجزاء التي تم زرعها والمصنوعة من هذه المادة.

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