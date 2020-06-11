فنانون يستعينوا بالجمهور لاختيار أسماء أغنياتهم: "هنسيب لكم القرار"

يحرص الفنانون، على اختيار كلمات أغانيهم بعناية مثل اسمها، لكي تشد الجمهور وتحجز مقعدها بين الناس، بحسب اعتقاداتهم، ويستغرق الأمر منهم وقتا، مثلما يصرحون في العديد من لقاءاتهم التلفزيونية، وهناك بعضا منهم يستعين بالجمهور للاختيار وذلك عندما يقعون في حيرة من أمرهم.
أصالة
قالت أصالة في تسجيل صوتي، إنها تصور خلال الفترة الحالية، أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام"، لكنها ترغب في تغيير اسمها لـ"أنا الحب"، لكن محمد رحيم مؤلف الأغنية، يرفض ذلك، طالبة منه أن يطلب من الجمهور التصويت لاختيار أي الاسمين أفضل.
وأشارت أصالة، إلى أنها تقع في حيرة من أمرها، لذا تفكر في إجراء تصويت لاختيار اسم أغنيتها الجديدة.
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