فنانون يستعينوا بالجمهور لاختيار أسماء أغنياتهم: "هنسيب لكم القرار"

10:46 م | الجمعة 12 يونيو 2020
أصالة

أصالة

كتب: رحاب عبدالراضي

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يحرص الفنانون، على اختيار كلمات أغانيهم بعناية مثل اسمها، لكي تشد الجمهور وتحجز مقعدها بين الناس، بحسب اعتقاداتهم، ويستغرق الأمر منهم وقتا، مثلما يصرحون في العديد من لقاءاتهم التلفزيونية، وهناك بعضا منهم يستعين بالجمهور للاختيار وذلك عندما يقعون في حيرة من أمرهم.

أصالة

قالت أصالة في تسجيل صوتي، إنها تصور خلال الفترة الحالية، أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام"، لكنها ترغب في تغيير اسمها لـ"أنا الحب"، لكن محمد رحيم مؤلف الأغنية، يرفض ذلك، طالبة منه أن يطلب من الجمهور التصويت لاختيار أي الاسمين أفضل. 

وأشارت أصالة، إلى أنها تقع في حيرة من أمرها، لذا تفكر في إجراء تصويت لاختيار اسم أغنيتها الجديدة.

أحمد جمال

وفي نهاية العام الماضي، تحدث الفنان الشاب أحمد جمال عن ألبومه الجديد، الذي لم يستقر عن اسم له حتى الآن.

وقال جمال، خلال لقائه في برنامج "mbc trending"، المعروض على شاشة "MBC"، إنه لم يستقر حتى الآن لاسم ألبوم لجديد، مشيرا إلى أنه يترك الأمر للجمهور للاختيار بين "عجباني"، "وقت مش مناسب".

شيرين

وفي ألبومها "نساي"، قالت شيرين: "فكرت كتير عشان نطلّع اسم للأغنية دي وفي الآخر قلنا نسيبلكم القرار"، حيث طلبت من الجمهور اختيار اسم الأغنية الجديدة، والتي تعتبر واحدة من 12 أغنية طرحتها في الألبوم.

ونشرت شيرين فيديو كليب الأغنية الجديدة، على حسابها بموقع "تويتر"، وعلى موقع "يوتيوب"، حيث جاء "الكليب" برسومات كارتونية، مع ظهور كلمات الأغنية.

جاءت التعليقات بأسماء للأغنية مثل: "تاج رأسك" و"كرامتي" و"كلمة أخيرة، وفي النهاية اختارت اسم"تاج رأسك" والتي حققت نجاحا واسعا منذ طرحها.

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