تعقيم الأدوات الدراسية.. مبادرة مكتبة لحماية الطلاب

«خمس خطوات لحماية أولادنا من الإصابة بفيروس كورونا.. stay home stay safe»، شعار أطلقته سلسلة مكتبات، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات «واتس أب»، تزامناً مع انتشار الفيروس، كى تحمى الطلاب وأولياء الأمور من الإصابة بالعدوى، من خلال تقديم أدوات معقمة، وتوصيلها إلى المنازل.

يحكى بيتر سمير، مدير سلسلة المكتبات الشهيرة بمصر الجديدة، أنه يعمل فى هذا المجال منذ أكثر من عام، ومنتجاته جميعها لخدمة المدارس الدولية المحيطة به، مضيفاً أن فكرة «التعقيم» بدأت مع انتشار فيروس «كورونا»، وشعوره بالمسئولية تجاه عملائه من طلاب السنوات المعادلة للثانوية العامة، ما جعله يزيد من عدد العمالة داخل المكتبات، كى يستطيع تحقيق الفكرة.

ولكونه أول من بادر وقام بتعقيم الكتب، وتوصيلها لمنزل العميل، شهدت سلسلة المكتبات زيادة فى الإقبال خلال هذه الفترة. أما عن آلية التعقيم داخل المكتبات، أوضح «بيتر» أنها تتكون من ٣ مراحل: «الأولى هى عملية الطباعة، التى تتم من خلال ضبط ماكينات الطباعة على درجة حرارة أعلى من الحرارة المعروفة طبياً للقضاء على الفيروس، والمرحلة الثانية هى عملية التغليف، التى تبدأ منذ خروج الورق من ماكينات الطباعة، ويتعامل معه الموظفون المختصون بالتغليف، وهم مرتدون الماسك، والجوانتى، كى لا يلمسوا الأوراق بأيديهم».

وتتمثل المرحلة الأخيرة فى التوصيل إلى العميل، وفقاً لـ«بيتر»: «قبل خروج الكتب والمستلزمات الدراسية يتم تعقيمها بكحول، سواء الغلاف الخارجى للكتب أو الصفحات الداخلية، وذلك بكميات لا تفسد الورق، وتضمن نجاح عملية التعقيم، ومن ثم يقوم مسئول بتوصيلها للمنازل، مع التزامه بارتداء الكمامة والجوانتى الطبى».

لم يستعن «بيتر» بمتخصص أو دارس للفيروسات داخل المكتبات، ولكنه قرأ كثيراً فى مجال التعقيم، ومن ثم قام بتطبيق الفكرة.