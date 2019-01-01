احتفالات "الغردقة" بالسياحة الداخلية: لحوم نعام وسمك فيليه

02:37 ص | السبت 13 يونيو 2020
نزيل بالفندق يختار طعام الغذاء

نزيل بالفندق يختار طعام الغذاء

كتب: شاذلى عبدالراضى

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احتفلت فنادق الغردقة بعودة السياحة الداخلية بمهرجان للحوم والأسماك، أقامته للنزلاء أثناء تقديم وجبة الغداء، حيث تضمن استعراض أفخر أصناف اللحوم المشوية ولحوم النعام، أما ركن الأسماك فاشتمل على سمك الفيليه والصيادية وأسماك السلمون المدخن، وذلك تشجيعاً لعودة السياحة بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة شهور، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال عماد طه، مدير فندق سياحى بالغردقة، إن إدارة الفندق حرصت على خلق أجواء احتفالية لعودة النزلاء إلى الفنادق بعد انقطاع طويل، وأطلقت فكرة مهرجان اللحوم والأسماك كنوع من الترحيب والضيافة بالنزلاء المصريين، مؤكداً حظر الخدمة الذاتية للبوفيه، والسماح بخدمة البوفيه غير المفتوح، مع استمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة طبقاً للضوابط والاشتراطات.

وأوضح محمد السباعى، مدير الأمن الإقليمى لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق تتبع إجراءات الوقاية والتنبيه على النزيل بالحفاظ على المسافة الآمنة بينه وبين أى فرد آخر، وانتشار وسائل الوقاية والتطهير فى أرجاء الفندق، مع التنبيه على النزلاء بالتعقيم وتذكيرهم عن طريق جرس ينطلق كل نصف ساعة، وقيام إدارة الفندق بالإخطار عن أى حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وكانت بعض فنادق الغردقة، التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، استقبلت نزلاء السياحة الداخلية منذ منتصف شهر مايو الماضى، طبقاً للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء مع تطبيق الإجراءات الوقائية. وحسب تصريحات منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، فإن إجمالى الفنادق السياحية، التى تسلمت شهادات الصحة والسلامة لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية، 72 فندقاً، وذلك طبقاً لإجراءات لجان التفتيش، التى تقوم بالفحص بدقة متناهية، للتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط والشروط التى أقرتها الحكومة.

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