رسائل ونصائح مشاهير أعلنوا انتصارهم على كورونا: "إحنا أقوى من الفيروس"

يوما بعد يوم، نسمع عن إصابة فنان جديد بـفيروس كورونا، ليصاب محبيهم بالحزن على نجومهم المفضلين، لكن هناك بعض الفنانون، أعلنوا تغلبهم على الفيروس، ليعطوا أملا جديدا في محاربة "كوفيد- 19".

واحتفل العديد من الفنانين، بتعافيهم بوجيه رسائل ونصائح عدة عن المرض، كما رووا تجاربهم مع الفيروس التاجي، نعرض أبرزهم فيما يلي:

كريم قاسم

آخر من أعلن تغلبه على المرض، الفنان الشاب كريم قاسم، حيث نشر على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة به، صورة تجمعه بوالده وعلق عليها: "المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر، بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا.. وقضينا اليوم كله سوا".

وكان كريم قاسم، نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "كورونا" بهشتاج "الكورونا مش عيب"، قائلا: "إنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو، ولكن هدفه هو أن يؤكد أن مرض الكورونا أو الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ إذا ظهرت عليك الأعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".

إيمان العاصي

وأكدت إيمان العاصى، قبل يومين، تعافيها من فيروس كورونا، ونشرت على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، فيديو تؤكد فيه أنها تعافت تمامًا، مشيرة إلى أن المريض ليس منبوذا، وأن المرض ليس عيبا.

وقالت "إيمان"، خلال الفيديو: "إنها فور معرفتها بالنتيجة أبلغت كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التى لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة، مطالبة أن يرحم الجميع الأشخاص المرضى لأنهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم والضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم.

توم هانكس

وأعلن الفنان توم هانكس، إصابته هو وزوجته الفنانة ريتا ويلسون، فيروس كورونا، وعزلوا أنفسهم حتى تغلبوا على لمرض، وأعلن قبل شهر تبرعه بدمه من أجل تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية، أن توم هانكس تبرع بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا.

كما شاركت الفنانة ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمى توم هانكس بصورة لها خلال فحصها للأجسام المضادة لفيروس كورونا فى دمها استعدادا للتبرع بالبلازمة به للمساهمة فى علاج مرضى كورونا، حيث نشرت صورة لها خلال عملية فحص الدم، عبر "إنستجرام"، معلقة عليها "صورة لفحص الأجسام المضادة استعدادًا للتبرع بالبلازما.

وقال توم هانكس، فى برنامج تليفزيونى، إنه عانى من آلام شديدة، لكن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التى عانت أكثر منه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بآلام شديدة بالجسم، لكن زوجته، الممثلة ريتا ويلسون، كانت تعانى من ارتفاع أكبر فى درجة الحرارة، وفقدت الإحساس بالتذوق والشم.

أولجا كوريلينكو

وأعلنت الفنانة الأوكرانية، أولجا كوريلينكو، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي تجلس مع ابنها أمام المدفأة، وترتدي كمامة طبية.

وعلقتعلى الصورة قائلة: "لمدة أسبوع شعرت بسوء شديد وكنت في الغالب في السرير نائمة، مع حمى شديدة وصداع شديد.. في الأسبوع الثاني، ذهبت الحمى لكن ظهر بعض السعال الخفيف وشعرت بالتعب الشديد.. وبحلول نهاية الأسبوع الثاني، شعرت بأنني بخير.. انتهى السعال تقريبًا رغم أنني مازالت أسعل في الصباح لكن بعد ذلك يختفي تمامًا.. أنا بخير.. والآن أنا أستمتع بهذا الوقت لأفكر في أشياء كثيرة وأقضي وقتي مع ابني".

عبدالله بوشهري

أعلن الفنان عبدالله بوشهري، تعافيه من الإصابة بكورونا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي.. شكرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك.. شكرآ وزارة الداخلية.. شكرا وزارة الصحة.. شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت.. شكرا حق كل اللي سأل عني".