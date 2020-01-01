في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. مشاهير "عرفوا الشقى بدري"

"اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال".. يتزامن 12 يونيو من كل عام؛ إذ حددته الأمم المتحدة للاحتفال سنويا لنشر التوعية عن دائرة الفقر التي تتشكل باستمرار عندما يضطر الأطفال لأن يعملوا ويضيعون بذلك فرص التعلم على أنفسهم.

وتقدّر منظمة الأمومة والطفولة "اليونيسف" أنه هناك 158 مليون طفل دون 15 من العمر يعملون في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد لدى معظم هؤلاء الأطفال سوى أمل قليل في التعلم أو في التغلب على عبء الأمية التي تقوض مستقبلهم.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، نوضح في السطور التالية، أبرز المشاهير الذين عملوا في سن الطفولة كالتالي:

عمرو سعد

الفنان عمرو سعد، أوضح خلال ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، أنه عمل في عمر الثامنة، قائلا: ""كنت أعمل بعمر 8 سنوات، وقررت العمل بائع فول، وذلك خلال فترة الإجازات المدرسية وأنا في المرحلة الابتدائية، وفي مرحلة الثانوية، اشتغلت شيال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بالخشب".

تامر حسني

كما روى الفنان تامر حسني، خلال أحد لقاءاته الفنية السابقة، أنه تحمل المسؤولية منذ عمر السابع وذلك بعد انفصال والده عن والدته، فقال: "اشتغلت في سوبر ماركت وكنت ببيع برفانات في الشارع واشتغلت في بنزينة عشان لازم أرجع البيت معايا فلوس".

كاظم الساهر

وكان لقيصر الغناء العربي، كاظم الساهر، رحلة طويلة ومريرة مع الفقر وقلة الأموال، حيث ولد وتربى وسط أسرة فقيرة تعاني من القحط الشديد لسنوات، ليضطر للعمل كبائع "آيس كريم" ثم العمل بالنجارة في بداية حياته، وذلك حسبما رواه في أحد اللقاءات السابقة.

حمادة هلال

وعمل الفنان حمادة هلال، كنجار في بداية حياته، بالإضافة إلى عدد من المهن، من بينها العمل في مقهى شعبي، بينما بدأ الفنان أشرف عبد الباقي حياته "صبي مقاول"، وهو لم يتجاوز الـ 12 عاما، حتى التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كوينتن تارانتينو

لم تبتعد المهنة الأولى للمخرج كوينتن تارانتينو عن السينما بنسبة كبيرة، حيث حصل على أول وظيفة له وهو في الـ16 من عمره، كمرشد للمشاهدين في إحدى صالات عرض الأفلام الإباحية، ليعمل بعد ذلك في أحد متاجر تأجير أشرطة الأفلام.

جوليا روبرتس

عملت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس في متجر المثلجات الشهير "Baskin Robbins"، قبل شهرتها، ولم تكن نيكول كيدمان تتجاوز الـ17 عاما عندما عملت معالجة بالتدليك، لمساعدة عائلتها من الناحية المادية، خاصة بعد إصابة والدتها بالسرطان.