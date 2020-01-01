المنزل مقابل يورو واحد.. بلدة إيطالية "بلا كورونا" تعلن حاجتها لسكان

أعلنت بلدة إيطالية خلوها من فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن سعر غير مسبوق لبيع المنازل فيها.

وقال موقع "إنسايدر" إن بلدة "شينكوي فروندي" الإيطالية أعلنت عن بيع منازل مقابل يورو واحد، أي ما يعادل نحو 1.14 دولارا للمنزل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتمتاز "شينكوي فروندي" بموقعها بين التلال والبحار، في إقليم كالابريا، كما يجري بالقرب منها نهر نقي وتقع الشواطئ على بعد 15 دقيقة فقط من المنازل، ورغم ذلك تعرف المدينة بأنها مهجورة، وفيها منازل فارغة غير مستقرة ومحفوفة بالمخاطر، لذلك لجأت للإعلان عن بيع منازل بسعر رخيص في محاولة منها لزيادة عدد سكانها.

وحاليا متاح للبيع 12 منزلًا بالإضافة إلى 50 مسكنًا فارغا يمكن أيضا عرضهم للبيع، وأشار التقرير إلى إنه في حالة تلقي طلبات كثيرة لشراء المنازل في البلدة، سوف يتم مصادرة المنازل المهجورة منذ عقود ولم يتم العثور على ملاكها القدامى لعرضها للبيع.

ومن المقرر أن يتحمل أصحاب المنازل الجدد، دفع رسوم تأمين بوليصة سنوية بقيمة 250 يورو (284 دولارًا) حتى اكتمال العمل والتجديدات بالمنازل القديمة، أو التعرض لغرامة قدرها 20000 يورو (حوالي 22754 دولارًا) إذا لم يكملوا التصميم في ثلاث سنوات.

وتحتاج المنازل في "شينكوي فروندي" إلى ترميمات كبيرة، لكنها صغيرة المساحة، لذلك لن تحتاج لمبالغ ضخمة لترميمها، بالإضافة إلى أن مميزات القرية تجعلها محط أنظار الجميع خاصة إنها خالية من فيروس كورونا وتمتاز بطبيعة ساحرة.