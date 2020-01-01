وجبة الأسد في حديقة الحيوان.. "7 كيلو لحمة بس" بسبب إغلاق كورونا

قال محمد رجائي رئيس الإدارة العامة للحدائق المركزية، إنّه سيتم تحويل بيت السباع لمكان مفتوح وفقا للمعايير الدولية الجديدة، لافتا إلى أنّ حديقة الحيوان بالجيزة تحتوي على سلالة نادرة من الأسد الأبيض، ومعروف عنه أنّه ينام فترات طويلة من اليوم وهو حيوان ليلي.

وأضاف رجائي، خلال لقاء ببرنامج "هدا الصباح"، على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ طعام الأسد مكلف، لأنهم يتناولون لحوما فقط، إذ يأكل الأسد الواحد من 7 إلى 9 كيلو يوميا، حسب وزنه وحجمه ونشاطه، ويتم الاكتفاء حاليا بـ7 كيلو فقط نظرا لأنهم في فترات راحة حاليا بعد غلق الحديقة بسبب فيروس كورونا ولا يوجد جمهور، مؤكدا أنّ اللحوم والرعاية لهم متوفرة "الحديقة بتصرف على نفسها ومفيش أعباء على الدولة".

وتحدث عن حيوان "الباكا" الشبيه بالجمل، قائلا إنّه ليس هجينا لكنه حيوان بين الجمل واللاما من أمريكا الجنوبية، وهو أحدث حيوان في الحديقة، لافتا إلى أنّه يمتاز بالصوف الكثيف وأليف جدا ويمكن للأطفال اللعب معه.

وأوضح أنّهم يحاولون إدخال حيوانات لم تتواجد من قبل في تاريخ الحديقة، مشيرا إلى أنّ الطقس في مصر يناسب "الباكا" نظرا لأنه يشابه الطقس في أمريكا الجنوبية، والحيوانات التي تتطلب التأقلم للطقس في مصر يتم عمل البيت الخاص بها مشابه لبيئتها الأصلية.