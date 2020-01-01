بعد أن توعدهم الفنان.. كيف يعاقب القانون المسيئين لصور ابنتي شريف منير؟

01:36 ص | الجمعة 12 يونيو 2020
شريف منير

شريف منير

كتب: رحاب عبدالراضي

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خلال الساعات القليلة الماضية، انفجرت أزمة على السوشيال ميديا بسبب صور ابنتي شريف منير والإساة لهما، ما دفعه للتلويح بمقاضاة المسيئين لهما في التعليقات.

القصة بدأت عندما نشر الفنان شريف منير، أمس صورة لابنتيه، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة ابنتيه فريدة وكاميليا مرة أخرى، ولكن تعرضهما للتنمر، جعله يحذفها، ثم تراجع عن ذلك اليوم، وأعاد نشرها، موضحا أنه سيتخذ إجراء قانونيا فى حال تكرار ذلك.  

وكتب الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزّلتها تاني لأن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه و ما أنشُرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني.. لو تعدّى حدوده.. هتاخد الإجراء القانوني ضده.. اللي بيوصل للسجن أحياناً".

وعلق المحامي حسن أبو العينين على هذه الواقعة، وتهديد شريف منير بمقاضاة من أساء له ولبناته، موضحا "العقوبة بتكون حسب الألفاظ اللي اتقالت القانون بيمنع أي حد يسب أو يقذف أي مواطن وبالذات عن طرق النشر على السوشيال ميديا أو الفيس بوك".

عقوبة المسيئين لشريف منير 

وأوضح أبو العينين، في حديثه لـ"الوطن"، أن العقوبة تتنوع، فالسب والقذف عقوبته غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، أما الخطأ في سمعة العائلات والأسر  تصل للحبس لمدة 3 سنوات، وتعتبر جنحة.

كيفية الوصول للمسيئين عبر السوشيال ميديا

وقال أبو العينين، إنه لا توجد صعوبة في الوصول للمسيئن عبر التعليقات على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن مباحث  الانترنت تستطيع الوصول لكل شئ، كما أن هناك إدارة كاملة للمعلومات عن طريق مباحث الانترنت في وزارة الداخلية التابعة للأمن العام، "بتجيب مكان الشخص والجهاز ورقم الجهاز".

متى تسقط العقوبة عن المسيئين

وقال المحامي، إن العقوبة إذا ثبتت فإنها لا تسقط سوى بالتنازل من الفنان نفسه عن الدعوة الجنائية ضد الطرف الثاني.

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