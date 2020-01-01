طريقة الحصول على البلازما وأفضل وقت للتبرع.. وطبيب يوضح

05:47 ص | الجمعة 12 يونيو 2020
بلازما المتعافين من كورونا

بلازما المتعافين من كورونا

كتب: رحاب عبدالراضي

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اتجه الكثير من الناس الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى التبرع ببلازما دمائهم إلى المصابين بالفيروس بعد أن أثبت نجاحات لمن حقنوا به.

ولكن هناك بعض التساؤلات حول بلازما دم المتعافين من كورونا، ومدى صلاحية الدم وأفضل وقت للتبرع به وشروط التبرع به، وهو ما أوضحه الدكتور أحمد رمزي طبيب الفيروسات والأوبئة.

وقال رمزي، إن أول شيء يجب التأكد منه قبل بدء التبرع، هو  التأكد من وجود مسحة إيجابية للفيروس للشخص المتبرع في السابق، ثم إجراء مسحتين خلال فترة التعافي للتأكد من سلبية النتائج.

 الأجسام المضادة، التي تكون هدفا من الحصول على بلازما المتعافين تكون أعلي نسبة لها ما بين اليوم الـ 14 لليوم الـ 28 من التعافي، وتمتد صلاحيتها  ما بين 6 أشهر لسنة.

ويشترط بحسب رمزي، أن يكون سن المتبرع من 18 لـ 60، والوزن أكثر من 50، بالإضافة إلى خلو المتبرع من الأمراض القلبية أو الصدرية.

كيف سيحصل الأطباء على البلازما؟

تأخذ بنوك الدم التبرعات بالبلازما مثلما تأخذ التبرعات من الدم الكامل، ويتم استخدام البلازما العادية في المستشفيات وغرف الطوارئ كل يوم.

إذا كان شخص ما يتبرع فقط بالبلازما، يتم سحب دمه من خلال أنبوب، ويتم فصل البلازما وإعادة البقية إلى جسم المتبرع، ثم يتم اختبار وتنقية البلازما للتأكد من أنها لا تحتوي على أي فيروسات تنتقل عن طريق الدم وهي آمنة للاستخدام.

وسيقيس الأطباء عدد الأجسام المضادة في وحدة البلازما المتبرع بها حيث يكتشفون ما هي الجرعة الجيدة، وعدد المرات التي يمكن للناجين التبرع بها.

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