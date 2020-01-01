للفقراء فقط.. محمود يتبرع بالبلازما لمرضى كورونا: "الغلبان بيتعلق بقشة"

إصابته بفيروس كورونا جعلته يشعر بآلام المرضى، فقرر محمود سمير الذي يعمل في شركة الكهرباء، التبرع لهم ببلازما دمه بعد شفائه من المرض، ولكن بشروط معينة.

"أنا مستعد أتبرع بالبلازما لوجه الله تعالى بس يكون حد يستاهل ومش معاه فلوس فعلا إنه يشتريها"، هكذا لخص محمود نيته التبرع للمرضى الفقراء فقط "الغني هيعرف يجيب أي حاجة بالفلوس لكن الفقير بيتعلق في قشايه زى ما بيقولوا..وعمري ما شفت حد دخل مستشفى خاص ومش لاقي دم فيها وبيدور على متبرع".

وبلهجة حزينة عبر الشاب العشريني عن حزنه من اتجاه بعض المرضى المتعافين لبيع ببلازما دمهم "ماهو إحنا لو بنحس ببعضنا من الأساس مكنش هيبقا فيه فرق أصلا ولا هقول هتبرع للفقراء ولا الأغنياء"، ليقرر من هذا المنطلق أن يتبرع ببلازما دمه كأنه يتبرع بدمه في الأيام العادية مثلما كان يفعل في السابق من حين لآخر.

محمود أصيب بكورونا قبل شهر رمضان

يروى محمود تفاصيل إصابته بكورونا، حيث علم بمرضه قبل بداية شهر رمضان، وعزل نفسه منزليا، وظل أيام وأسابيع يعاني مع الفيروس الشرس حد وصفه، والكثير من الأعراض التي قاومها بشدة ولكنه انتصر في نهاية رمضان "الحمد لله وعايز أطمن الناس انه كله هيعدي وماتقلقوش".