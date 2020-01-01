"الحقهم قبل فوات الأوان".. علامات تدل على قرب انتحار طالب الثانوية

02:16 ص | الجمعة 12 يونيو 2020
الانتحار وطلاب الثانوية العامة

الانتحار وطلاب الثانوية العامة

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين

لطلاب الثانوية العامة.. ضوابط دخول الامتحان من وزارة التربية والتعليم

لطلاب الثانوية العامة.. ضوابط دخول الامتحان من وزارة التربية والتعليم

تركيب بوابات التعقيم للجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

تركيب بوابات التعقيم للجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

"زجاجة الخير".. مبادرة لتوفير مياه معدنية لطلاب الثانوية العامة

"زجاجة الخير".. مبادرة لتوفير مياه معدنية لطلاب الثانوية العامة

قرب بدء امتحانات الثانوية العامة، يصاب الكثير من الطلبة بالتوتر والخوف، الذي يدفع بعضهم للانتحار خوفا من النتائج مثلما يحدث سنويا، ولكن وقع هذا العام باكرا، حيث أقدمت طالبة ثانوي عام على الانتحار بتناول حبوب الغلال السامة خوفا من الامتحانات بمركز القوصية بأسيوط.

أشارت أسرة الطالبة، إلى أنها كانت تعاني في الآونة الأخيرة من اضطرابات نفسية ومن حالة رعب دائم من قرب عقد الامتحانات.

حالة الخوف والرعب السلوك الانتحاري لدى الطالب، والتغيرات التي قد تطرأ وعلامات الإقدام أو التفكير في الانتحار، تحدث عنها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد هاني، موضحا في حديثه لـ"الوطن"، أن الانتحار عامة ليس مرضًا نفسيًا في حد ذاته، ولكنه نتيجة محتملة خطيرة لاضطرابات نفسية يمكن علاجها مثل الاكتئاب الشديد والاضطراب ثنائي القطب، واضطرابات القلق.

ولفت هاني، إلى أن هناك بعض العلامات التي إذا لاحظتها تدل على قرب واحتمالية إقدام الشخص على الانتحار.

علامات قرب الانتحار

 الحزن المفرط طويل الأمد أو تقلب المزاج.

 اليأس والشعور بالقلق بشأن المستقبل أو التفوق في الامتحانات.

الهدوء المفاجئ علامة على أن الشخص قد اتخذ قرارًا بإنهاء حياته.

 السلوك الخطير أو المضر بالنفس وزيادة تناول أقراص مهدئة، قد يشير إلى أن الشخص لم يعد يقدر حياته أو حياتها.

-التهديد بالانتحار أو التحدث عنه: من 50% إلى 75% من الذين يفكرون في الانتحار، سيعطون شخصًا قريبا منهم علامة تحذير.

العزلة أنه يكون ابنك بعيدا بعد ما كان له أصدقاء وحياة.

التغير في التصرفات.

عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة.

العصبية المفرطة وعدم تحمل أي فعل ورد فعل من الآخرين.

التجاوزات في حق الآخرين.

"الهروب من كل حاجة كان بيحب يعملها في الحياة"، فهناك ضغوط نفسية في هذه الفترة وعدم قدرة بعض الشباب تحملها للأسف.

بُعد الأسرة عن احتواء أولادهم قد يؤدي إلى انتحارهم.

كيف تنقذ طالب الثانوية العامة؟

اسمعه وشجعه على التحدث وما يقلقه وهدئ من روعه وطمئنه بشأن المستقبل وأن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف فهي مجرد مرحلة.

لا تتركه وحده إذا أمكن، واطلب المساعدة من الأصدقاء أو أفراد العائلة الآخرين.

 خذ أو أزل الأشياء الحادة أو أي شيء آخر يمكن أن يستخدمه الشخص لإيذاء نفسه.

 

الأكثر قراءة

طبيب يضحي بحياته من أجل زميلته الحامل بالمنيا.. مات بكورونا بدلا منها

طبيب يضحي بحياته من أجل زميلته الحامل بالمنيا.. مات بكورونا بدلا منها

طبيب قرر يتطوع بدلا من زميلته طبيبة حاملا للتعامل مع حالة كورونا في المنيا في مرحلة
الكشري أصبح مجفف في عبوة سريعة التحضير: "أخيرا هناكله المصيف"

الكشري أصبح مجفف في عبوة سريعة التحضير: "أخيرا هناكله المصيف"

في خمسة دقائق فقط يستطيع عشاق الكشري المصري طهيه وتناوله، ربما كانت هذه مزحة في وقت سابق قبل أن يظهر
بعد تداول معلومات عن فوائده.. هل يقوي الترمس من مناعة الجسم؟

بعد تداول معلومات عن فوائده.. هل يقوي الترمس من مناعة الجسم؟

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، يبحث المصريون على مدار الوقت عن أطعمة غذائية تساعد على زيادة مناعة الجسم، للوقاية من الإصابة بالعدوى.
حذرت منه الصحة لكن له تأثير إيجابي.. ماذا يعني "الأمان الكاذب" لكورونا؟

حذرت منه الصحة لكن له تأثير إيجابي.. ماذا يعني "الأمان الكاذب" لكورونا؟

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح مدير الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه يلزم أسبوعًا للتأكد من مرور مصر بمرحلة الثبات فيما يتعلق بتسجيل إصابات فيروس كورونا.
أحد مؤسسي "جمهورية زفتى" وابنته ممثلة.. معلومات عن الراحل محمود مسعود

أحد مؤسسي "جمهورية زفتى" وابنته ممثلة.. معلومات عن الراحل محمود مسعود

توفى الفنان محمود مسعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما.