أبطالها 5 أطباء شباب.. مبادرة لإجراء تحاليل كورونا للأهالي بـ 350 جنيها

08:45 م | الخميس 11 يونيو 2020
الدكتور أحمد إسماعيل صاحب معمل تحاليل

الدكتور أحمد إسماعيل صاحب معمل تحاليل

كتب: سحر عزازى

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قررت خمسة معامل بمدينة صان الحجر بالشرقية، إجراء تحاليل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بأقل الأسعار للأهالي، وبالمجان لغير القادرين، بعد تبرع فاعل خير، فضلا عن إمكانية سحب العينة من المنزل لكبار السن.

ويتنافس الأطباء على تقديم يد العون والمساعدة للسكان وتشجيعهم على الذهاب للاطمئنان على صحتهم خوفا من تفشي الفيروس التاجي، بسعر 350 جنيه بدلا من 500 جنيه تقريبا.

مبادرة أبطالها 5 أطباء شباب وهم: أحمد إسماعيل وأحمد صقر ورؤى عمار وسلام أبو المجد ودسوقي سلام، من أصحاب المعامل الطبية، يساندون الناس في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع انتشار جائحة كوفيد-19.

يحكي الدكتور أحمد إسماعيل صاحب معمل تحليل، أن هناك فاعل خير اتفق معه على التبرع بكافة التحاليل الخاصة بغير القادرين رافضا ذكر اسمه، فضلا عن تقديم خصم لباقي الأهالى: "بنحاول نطمن الناس اللي عندها شك في الإصابة وفي نفس الوقت نحمي باقي أفراد أسرهم".

يقول "إسماعيل" أن التحاليل عبارة عن صورة دم كامله CBC وCRP وS.Ferritin وD-Dimer : "وبنعمل أشعة CT على الصدر حسب نتيجة نسب التحاليل لو مرتفعة بنضطر لعمل الأشعة لو طبيعية خلاص"، لافتًا إلى أن التحاليل متاحة للجميع وليس فقط من يظهر عليه أعراض فهي للاطمئنان على النفس من باب الاحتياط: "ممكن حد يفكر إنه لازم يكون عنده كورونا عشان يجي، إحنا يهمنا كل الناس تطمن على صحتها والحمد لله كل اللي أجروا التحاليل بخير".يرى أن هذا واجب عليهم في ظل الظروف الصعبة وخوف الناس الهستيري وشكوكهم المستمرة من ظهور أي عرض ربما يكون لسبب آخر غير إنه إصابة كورونا: "بنراعي خوف الناس وقلقهم عشان كده بنقدم الخصومات اللي نقدر عليها".  

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