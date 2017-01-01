بعد انطلاقها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.. تعرف على خاصية Messenger Kids

أعلنت مؤسسة "فيسبوك"، أمس، إطلاق تطبيق "ماسنجر كيدز" للأطفال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يساعد التطبيق الجديد في الوصل بين الأطفال وعائلاتهم وأصدقائهم.

ويتم تحميل التطبيق من متجر "جوجل بلاي" لنظام الأندرويد أو "آبل ستور" لهواتف الآيفون.

ويعد تطبيق Facebook Kids Messenger متاح الآن في 20 دولة بجميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب موقع ndtv الهندي.

تم إطلاق خدمة "ماسنجر كيدز" للمرة الأولى من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في عام 2017 بحوالي 70 دولة حول العالم، لتأتي المرة الأولى لاستخدامه في الشرق الأوسط هذا العام.

يستهدف التطبيق الأطفال دون سن 13 عامًا الذين لا يمكنهم امتلاك حسابات على Facebook، بما يتماشى مع سياسات الشركة.

وعلى هذا النحو، تتميز الخدمة بالضوابط الأبوية التي تسمح للوالدين بتخصيص التطبيق لأطفالهم، بما في ذلك القدرة على تعديل وتغيير قوائم جهات الاتصال.

كيفية استخدام Messenger Kids

أولًا، يجب على ولي الأمر إنشاء حساب خاص بالطفل على تطبيق "ماسنجر كيدز"، وهو الذي يتم من خلال الخطوات التالية:

- تحميل التطبيق على جهازك.

- تنزيل التطبيق على الجهاز الخاص بطفلك.

- توثيق الحساب:

من خلال إدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك على موقع "فيسبوك"، فلن يسمح ذلك لطفلك بإنشاء حساب خاص به، أو الوصول إلى حسابك الشخصي.

- إنشاء الحساب:

لاستكمال عملية الإعداد عن طريق إنشاء حساب لطفلك، قم بإدخال اسمه والاشتراك في أي مميزات إضافية.

- إضافة جهات اتصال:

انتقل إلى لوحة تحكم ولي الأمر الخاصة بالتطبيق والمتواجدة بتطبيق "فيسبوك" الرئيسي، لإضافة أشخاص إلى جهات الاتصال الخاصة بطفلك.

مميزات استخدام Messenger Kids

- مساعدة الأطفال في إجراء مكالمات فيديو، ومحادثات فورية، مع أصدقائهم والمقربين، بشكل آمن يتحم به أولياء الأمور.

- العمل على توفير خدمة متوازنة بين سلطات أولياء الأمور ومساعدة أطفالهم في التواصل من خلال الإنترنت والسوشيال ميديا.

- توفير ملصقات ملونة ومرحة يتمكن الأطفال من استخدامها أثناء المكالمات أو المحادثات، والتي تساعد الطفل في التعبير عن شخصيته.