نصائح لارتداء الكمامات مع ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة يعد استخدام الكمامة أمرا صعبا، وينصح في حال التواجد بمكان غير مزدحم، وتوافر التباعد الاجتماعي خلعها، ووضعها في كيس بلاستيك، وإعادة استخدامها مرة أخرى، لأنها قد تؤدي لضيق التنفس، خصوصا مع الرطوبة، بحسب ما قاله الدكتور حسام حسني، رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه حتى الآن، لم تحدث أي مشكلات بسبب الكمامة وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لكن الصحة تحذر حتى لا تحدث مشكلات مستقبلا.

الحداد: عند خلع الكمامة للتنفس لا بد من استخدامها من الأطراف

وتعليقا على ما قاله رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن ارتداء الكمامة أمر مهم خاصة في الأماكن المزدحمة، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة من الممكن الاستغناء عنها لدقائق من أجل التنفس بشكل طبيعي شرط أن يكون المكان المتواجد به غير مزدحم فضلا عن التباعد الاجتماعي.

وفي حال خلع الكمامة للتنفس، أكد الدكتور أمجد الحداد، خلال حديثه مع "الوطن" على أهمية التعامل معها من الأطراف فقط وعدم لمس القناع الطبي نفسه.

نصائح لاستخدام الأقنعة بطريقة صحيحة

وعن النصائح المرتبطة بشأن استخدام الأقنعة بطرق سليمة، أوضحتها الصحة العالمية في تقرير لها من الممارسات المتبعة في مرافق الرعاية الصحية، وهي كالآتي:

- وضع القناع بعناية لتغطية الفم والأنف، وربطه بأمان للحد إلى أدنى مستوى من الثغرات بين الوجه والقناع.

- تجنّب لمس القناع أثناء ارتدائه، ولا بدّ كلّما تمت ملامسة قناع مستعمل، عند نزعه أو غسله مثلاً، من تنظيف الأيدي بالماء والصابون، أو بأحد المحاليل الكحولية لتنظيف الأيدي.

- الاستعاضة عن الأقنعة المبلّلة فورا، بأقنعة جديدة جافة ونظيفة.

- عدم استخدام الأقنعة الأحادية الاستعمال مرّة أخرى، ولا بدّ من التخلّص من الأقنعة الأحادية الاستعمال فور نزعها.

- ينبغي في حال الاعتماد الحوائل البديلة للأقنعة الطبية المعيارية، مثل "الأقنعة القماشية ومناديل العنق والأقنعة الورقية والأقمشة التي تُستعمل كلثام على الأنف والفم"، عدم استخدامها لأكثر من مرّة.

- ينبغي فيما يخص الأقنعة القماشية، تنظيفها جيدا قبل إعادة استعمالها، "تنظيفها بمواد التنظيف العادية في درجة حرارة عادية"، وينبغي نزعها فورا، بعد الاعتناء بالمريض، فضلا عن غسل الأيدي فورا، بعد نزع القناع.