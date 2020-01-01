التعايش مع كورونا.. نصائح للتعامل مع النوادي الرياضية حال فتحها

أعلن الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، عن اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدد من القرارات الهامة، والتي جاء من بينها السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقي الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو، مع استغلال الفترة السابقة في رفع كفاءة منشآت النوادي وتطهيرها.

مع اقتراب فتح النوادي.. استشاري مناعة: لابد من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

ومع اقتراب فتح النوادي الرياضية أمام المواطنين، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه مع "الوطن"، أن في حال فتح جميع المنشآت أمام الجمهور هناك أمران يجب الاعتماد عليهما كإجراء احترازي، وهما التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن ارتداء الكمامة أمر هام للوقاية من فيروس كورونا سواء في منع الإصابة أو تقليل فرصة التعرض لـ"كوفيد 19"، لافتا أيضا إلى أهمية التباعد الاجتماعي سواء في مسافات الجلوس بالنوادي أو السينمات بجانب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه مع "الوطن"، أن أفضل سبل الوقاية لتقليل فرص الإصابة من فيروس كورونا المستجد، عند الخروج من المنزل وفي التجمعات، تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على غسل الأيدي والتباعد المكاني، شارحًا بعض الإجراءات التي يجب اتباعها في كل محور من محاور الوقاية.

أولًا: بالنسبة لارتداء الكمامة

هناك مجموعة من النصائح على الجميع اتباعها، وهي:

- شراء الكمامة من مصدر موثوق "الصيدليات"، والابتعاد عن تلك الموجودة مع الباعة الجائلين أو المصانع غير المعروفة، نظرا لأنها غير مطابقة للمواصفات الطبية.

- الاستخدام الصحيح للكمامات، بداية من ارتدائها باستخدام الأطراف وعدم لمسها من الداخل والخارج، وصولًا إلى عدم تركها على منطقة الدقن أو أعلى الوجه.

- التخلص السليم من الكمامة بإفسادها وقطعها ثم رميها في سلة المهملات، وذلك حتى لا يعاد تدويرها.

ثانيا: غسل الأيدي

ضرورة فرك الأيدي بالكحول والمطهرات، وعند عدم توافرها يجب غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بالطريقة الصحيحة.

ثالثًا: التباعد المكاني

هناك مجموعة من التعليمات على الجميع الالتزام بها، وهي:

- التباعد بقدر الإمكان مسافة 1.8 متر أي حوالي (6 أقدام)، لضمان السلامة.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة سواء بالمحال، أو الشوراع، أو المواصلات العامة.

تفاصيل الدراسة الطبية حول سبل الوقاية من كورونا

ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، تتعدد الأخبار والمعلومات المتعلقة بأفضل سبل الوقاية وتقليل خطر الإصابة بـ"كوفيد 19"، آخرها دراسة طبية حديثة منشورة في دورية "لانسيت الطبية"، بحسب ما ذكرت "CNN".

وأكدت الدراسة الطبية، أن كمامات الوجه وأغطية العين والتباعد الاجتماعي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، مشيرة إلى أنه كلما كان التباعد الجسدي بين الأشخاص لمسافة أقل من متر واحد (3.3 قدم) فإن ذلك يساعد على انتقال المرض بنسبة 12.8٪، وتقل النسبة إلى 2.6٪ إذا كانت مسافة التباعد على بعد متر واحد، بينما يمكن أن تكون مسافات مترين (6.6 قدم) أكثر فعالية.

وأشارت الدراسة إلى أن فرصة انتقال العدوى بدون ارتداء قناع وجه أو جهاز تنفس تصل لنحو 17.4٪، وانخفضت إلى 3.1٪ عند ارتداء قناع.

وحددت الدراسة فرصة انتقال العدوى دون حماية العين بنسبة 16٪ ، مقارنة بـ 5.5 ٪ مع ارتداء شكل من أشكال حماية العين كدرع للوجه أو قناع أو نظارات.

ووجدت الدراسة، التي جاءت نتيجة لتحليل بيانات من 172 دراسة في 16 دولة، أن تدابير التباعد الاجتماعي وأغطية الوجه (الكمامات وواقيات العين) ستكون أساسية في إبطاء انتشار الفيروس والسماح بتخفيف قيود الإغلاق بأمان، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن الجمع بين كمامات الوجه والنظارات الواقية والتباعد الاجتماعي واستخدامها بشكل صحيح لا يوفر حماية كاملة 100%.