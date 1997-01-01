بينهم "معاوية بن أبي سفيان".. أبرز شخصيات قدمها الراحل محمود مسعود

02:28 م | الخميس 11 يونيو 2020
الفنان محمود مسعود

الفنان محمود مسعود

كتب: فادية إيهاب

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سنوات مليئة بالأعمال الدرامية خاصة التاريخية قدمها الفنان محمود مسعود، خلال مسيرته الفنية، التي انتهت اليوم بوفاته عن عمر يناهز 67 عاما، داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

بدأ "مسعود" مسيرته الفنية عقب حصوله على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، من خلال مسرح الطليعة، ثم شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها "مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو".

أما بالنسبة للأدوار الدرامية، فشارك بمجموعة من الأعمال الدرامية والتي منها "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر". 

أبرز أدوار الراحل محمود مسعود

وعام 2003، جسد "مسعود" دور الصحابي معاوية بن أبي سفيان، في مسلسل "رجل الأقدار"، الذي تناول حياة الصحابي عمرو بن العاص، من بطولة الفنان نور الشريف.

ويعد ضمن أبرز أدواره، دور عوض الجندي في مسلسل "جمهورية زفتى"، حيث أدى دور "أحد مؤسسي جمهورية زفتى"، وذلك عام 1997.

وفي السنوات الأخيرة، قدم الراحل شخصية "غزال" في مسلسل "الأب الروحي" عام 2017، و"الريس عدلي" بمسلسل "كأنه امبارح" و"طلعت الملاح" في "عوالم خفية" عام 2018.

وآخر عمل قدمه مسعود، كان بمسلسل لـ"آخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ ظهر كضيف شرف بشخصية "شعبان" عام 2019.

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